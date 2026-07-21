Σελίδα στην προσωπική του ζωή έχει γυρίσει ο Γιάννης Αϊβάζης μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Ισμήνη.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατήσει τη νέα του σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή στιγμή με τη σύντροφό του από τις διακοπές τους.

Σε story που ανέβασε στο Instagram, φαίνεται να της ακουμπά στοργικά την πλάτη, ενώ έκανε ταγκ το όνομά της, εκπλήσσοντας τους followers του. Η σύντροφός του ονομάζεται Νατάσα Καμπουράκη, είναι 32 ετών και τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στα Χανιά. Έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ είναι και μητέρα ενός μικρού αγοριού.

Η σύντροφος του Γιάννη Αϊβάζη

Ο ηθοποιός δε θέλησε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με μια μεγάλη λεζάντα, αλλά αρκέστηκε σε μια κόκκινη καρδιά, δείχνοντας με πόση διακριτικότητα αντιμετωπίζει την καινούργια του σχέση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και τα όρια που θέτει στα μέσα ενημέρωσης: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δε μ' άρεσε εμένα να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα. Έτσι, δε μ’ άρεσει να βλέπουν οι άλλοι τη δική μου. Αλλά από την άλλη όμως, δε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα σου πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, επισήμανε τη δυσαρέσκειά του όταν παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους: «Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι ούτε και να παραδεχτώ, σε γενικές γραμμές. Από την άλλη όμως, με ενοχλεί όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, ή η σύντροφός μου δε δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε άλλο πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να πάει να σε βγάλει».

Σε ερώτηση πάντως για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου στο μέλλον, ο ίδιος απάντησε με ειλικρίνεια: «Όλα είναι πιθανά. Όχι, δεν έχει κλείσει (σ.σ. αυτό το κεφάλαιο)».

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του σχετικά με τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, είχε αναφέρει επίσης: «Η Μαρία είναι η οικογένειά μου. Η αγάπη δεν τελειώνει, απλώς αλλάζει μορφή. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το παιδί μας και να είμαστε καλά. Προχωράμε μπροστά με σεβασμό, αγάπη και αλληλοεκτίμηση».

Γιάννης & Ισμήνη Αϊβάζη με τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου αποφάσισαν να χωρισούν μετά από 14 χρόνια γάμου και 16 χρόνια κοινής πορείας. Και οι δύο έχουν προχωρήσει στα προσωπικά τους, συμμετέχοντας ενεργά και από κοινού στην ανατροφή της κόρης τους, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος που θα τους κρατά για πάντα ενωμένους και μονιασμένους.