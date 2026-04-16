Γιάννης Αϊβάζης: Η μελαχρινή καλλονή που του «έκλεψε» την καρδιά

Ο Γιάννης Αϊβάζης φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, περίπου έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, καθώς σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο μιας μελαχρινής γυναίκας που έχει ήδη κερδίσει την καρδιά του.

Ο Γιάννης Αϊβάζης με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου

Στην εκπομπή Buongiorno προβλήθηκε σχετικό υλικό και φωτογραφίες από κοινές στιγμές του ζευγαριού στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, τόπο καταγωγής της συντρόφου του. Όπως αναφέρθηκε, οι δύο τους πέρασαν μαζί τις ημέρες του Πάσχα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα πιο διακριτικό και ιδιωτικό ταξίδι.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον αέρα, η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού ονομάζεται Νατάσα, είναι 32 ετών, έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στα Χανιά, ενώ είναι και μητέρα ενός μικρού αγοριού. Παρότι το ρεπορτάζ τη θέλει να έχει μπει δυναμικά στη ζωή του, ο Γιάννης Αϊβάζης δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε καμία δημόσια τοποθέτηση για τη σχέση αυτή, κρατώντας χαμηλό προφίλ.

Γιάννης Αϊβάζης: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στη ζωή του

Την ίδια ώρα, στο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στη νέα επαγγελματική πορεία του ηθοποιού στο εξωτερικό, καθώς βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο Λονδίνο για κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας: A Gangster’s Life.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει: «Έχω τη χαρά να συμμετέχω σε βασικό ρόλο δίπλα σε σημαντικά ονόματα. Επιλέγω το θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο στο εξωτερικό.»

Και συνέχισε περιγράφοντας τον ρόλο του: «Υποδύομαι τον Μενέλαο, έναν ιδιαίτερο και μυστηριώδη χαρακτήρα… Τα γυρίσματα έγιναν στο Λονδίνο και σε μέρη στο Ρέθυμνο.»

Παράλληλα σημείωσε για τη διαφορά της διεθνούς παραγωγής: «Η κινηματογραφική βιομηχανία στο εξωτερικό λειτουργεί πολύ διαφορετικά… υπάρχει σαφής ιεραρχία και όλοι συνεργάζονται με συγκεκριμένο στόχο.»

Έτσι, ο Γιάννης Αϊβάζης φαίνεται να διανύει μια περίοδο νέων ξεκινημάτων, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην καριέρα του, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά του αλλά να επενδύει σε διεθνείς επαγγελματικές συνεργασίες.