Άννα Βίσση: Ξεκίνησε η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πόσο κοστίζουν

Ουρά για ένα εισιτήριο για τη συναυλία της «απόλυτης» - Το promo video

Πηγή: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Η Άννα Βίση στον ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο/ Βίντεο ANT1

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία, αυτή τη φορά στο εμβληματικό ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα (16/4) και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στο event που προβλέπεται να είναι το απόλυτο μουσικό γεγονός του φθινοπώρου. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου και όλα δείχνουν πως θα πρόκειται για μια βραδιά που θα συζητηθεί όσο λίγες και η προπώληση έχει ξεκινήσει στο ticketmaster.gr.

Οι τιμές των εισητηρίων 

Οι επιλογές καλύπτουν όλα τα budget, αλλά και… όλες τις διαθέσεις. Από οικονομικά εισιτήρια λίγο πάνω από τα 21 ευρώ για καθήμενους, μέχρι πιο «ακριβές» θέσεις που ανεβαίνουν στα 300+ ευρώ. Και φυσικά, για όσους θέλουν να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία, υπάρχει και το περιβόητο VIP πακέτο που αγγίζει τα 477 ευρώ. Στην τιμή εριλαμβάνονται θέσεις στην VIP κερκίδα και πρόσβαση σε επιπλέον παροχές, όπως VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar από τις 19:00 έως τις 00:00, με μέγιστη κατανάλωση δύο ποτών ανά άτομο.

Στην αρένα, οι όρθιοι fans μπορούν να ζήσουν τον παλμό της συναυλίας με τιμές που ανεβαίνουν σταδιακά ανάλογα με το πόσο κοντά θέλουν να βρίσκονται στη σκηνή. Στον αντίποδα, οι καθήμενες θέσεις προσφέρουν μια πιο άνετη εμπειρία, με αρκετές ζώνες και διαφοροποιήσεις στην τιμή.

Στην κατηγορία των όρθιων (standing), τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για το silver standing arena, ανέρχονται στα 53 ευρώ για το golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για το platinum standing arena. Στις θέσεις καθήμενων θεατών (seated), οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και ανεβαίνουν στα 106,0 ευρώ για τη ζώνη PL4. Για πιο προνομιακές θέσεις, το κόστος ανέρχεται στα 265,0 ευρώ για τη ζώνη PL3 και στα 318 ευρώ για τη ζώνη PL2.

Το πρώτο promo βίντεο για τη συναυλία στον ΟΑΚΑ

Λίγες μέρες πριν, ένα εντυπωσιακό promo video έκανε την εμφάνισή του στα social media και έδωσε το στίγμα: δυναμισμός, ένταση και το κοινό σε απόλυτη έκσταση. Η εικόνα της Βίσση στο κέντρο του σταδίου ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει την ανυπομονησία στα ύψη.

Όπως θα δείτε το βίντεο ανοίγει με εναλλασσόμενα πλάνα της Άννας Βίσση και στιγμιότυπα από το κοινό σε συναυλιακό χώρο, δημιουργώντας μια φαντασναγορική ατμόσφαιρα.  Στη συνέχεια, το πλάνο αποκαλύπτει την τραγουδίστρια στο κέντρο του γηπέδου του ΟΑΚΑ

