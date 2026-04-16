Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη, η παρουσία ανθρώπων από το επαγγελματικό αλλά και προσωπικό του περιβάλλον στο πλευρό του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του στον «Ευαγγελισμό», ήταν και η Μάρα Ζαχαρέα.

Η διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου, διατηρεί στενή φιλική σχέση με τη σύζυγο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Αντίστοιχα, στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν και άλλοι άνθρωποι από τον δημοσιογραφικό χώρο, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία στάθηκε δίπλα στη συνεργάτιδά της από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, το νοσοκομείο επισκέφθηκαν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι υπουργοί.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, με την εικόνα της υγείας του να παρουσιάζει μια συγκρατημένη βελτίωση. 

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο εμβολισμός του ανευρύσματος κρίνεται επιτυχής, ενώ παρατηρείται μία ήπια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, οι γιατροί ξεκαθαρίζουν πως ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, με ορίζοντα τουλάχιστον δύο εβδομάδων για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

