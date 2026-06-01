Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών

Yπέκυψε στα τραύματά του μετά το σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 16:04 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει η κόρη της!
01.06.26 , 16:00 Πανελλήνιες: Πώς να τονώσετε το ηθικό των παιδιών στις εξετάσεις
01.06.26 , 15:53 Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών
01.06.26 , 15:42 Φάλαινα φυσητήρας 9 μέτρων εμφανίστηκε τον Ευβοϊκό κόλπο
01.06.26 , 15:28 Παγωτό Από «Χρυσάφι»: Η Ακρίβεια «Λιώνει» Τα Πορτοφόλια
01.06.26 , 14:55 Γιώργος Λιάγκας για Σοφία Μουτίδου: «Υπάρχει εμμονή και κόμπλεξ»
01.06.26 , 14:37 Καλαμάτα: «Την είδα με το μαχαίρι» - Οι κυνικοί ισχυρισμοί του δράστη
01.06.26 , 14:00 Τα καθημερινά looks που επιλέγω για το γραφείο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει
01.06.26 , 13:49 Λάκης Γαβαλάς: «Σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί»
01.06.26 , 13:43 Μαρίνα Ζέας: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό
01.06.26 , 13:15 Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της
01.06.26 , 13:02 Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
01.06.26 , 12:42 Χρηστάκης: Η μοιραία απόφαση που τερμάτισε την καριέρα του & ο θάνατός του
01.06.26 , 12:35 Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών
Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Καλαμάτα: «Την είδα με το μαχαίρι» - Οι κυνικοί ισχυρισμοί του δράστη
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου μετά από το σοβαρό τροχαίο / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από την πρώτη στιγμή οι θεράποντες ιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας του, ωστόσο τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν εξαιρετικά σοβαρά και τελικά δεν κατέστη δυνατό να τα ξεπεράσει.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Παναιτωλικός, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Η παρουσία του στα γήπεδα χαρακτηριζόταν από επαγγελματισμό, συνέπεια και αγωνιστικό πάθος, στοιχεία που του χάρισαν τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα, με ανθρώπους του αθλητισμού να εκφράζουν τη συγκίνησή τους και να αποχαιρετούν έναν αθλητή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Μάριος Οικονόμου: Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για τον θάνατό του 

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top