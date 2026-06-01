Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από την πρώτη στιγμή οι θεράποντες ιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας του, ωστόσο τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν εξαιρετικά σοβαρά και τελικά δεν κατέστη δυνατό να τα ξεπεράσει.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Παναιτωλικός, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Η παρουσία του στα γήπεδα χαρακτηριζόταν από επαγγελματισμό, συνέπεια και αγωνιστικό πάθος, στοιχεία που του χάρισαν τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα, με ανθρώπους του αθλητισμού να εκφράζουν τη συγκίνησή τους και να αποχαιρετούν έναν αθλητή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Μάριος Οικονόμου: Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για τον θάνατό του

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».