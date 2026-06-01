Η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στη Μύκονο με το σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και το γιο της, Πάρη, έναν προορισμό που επέλεξε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να αποδράσει από την απαιτητική καθημερινότητα, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές στην παραλία και βόλτες στα γραφικά σοκάκια του πανέμορφου νησιού.

Το νησί των ανέμων είναι ένας αγαπημένος προορισμός καλοκαιρινής απόδρασης για την Ιωάννα Τούνη, με τη γνωστή instagrammer να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους το κλίμα ξεκούρασης και ανεμελιάς που βιώνει.

Το ερωτευμένο ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές τους, με το μικρό Πάρη να βρίσκεται στο επίκεντρο των οικογενειακών στιγμών και δραστηριοτήτων.

Χθες, Κυριακή 31 Μαΐου, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πισίνα του ξενοδοχείου τους, όπου ο σύντροφός της παίζει με τον μικρό Πάρη μέσα στην πισίνα, ενώ δεν παρέλειψε να δημοσιεύσει και φωτογραφίες και βίντεο από τις όμορφες στιγμές που περνά στο νησί.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Πριν από λίγες μέρες, η γνωστή influencer ευχήθηκε δημόσια στο σύντροφό της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που εκείνος τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Ο Ρόμπι, όπως τον φωνάζει, την Τετάρτη 27 Μαΐου είχε τα γενέθλιά του και έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της: «Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο, έξυπνο, κουλ, υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου… Lucky me. R», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ιωάννα Τούνη.

