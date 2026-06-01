Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου

Δες την ταινία online έως τις 8/6 στο StarTv

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 12:35 Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
01.06.26 , 12:00 Μπανάνα ή μούρα στο smoothie; Μια νέα μελέτη σας δίνει την απάντηση
01.06.26 , 11:56 Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο
01.06.26 , 11:17 Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
01.06.26 , 11:00 Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου
01.06.26 , 10:40 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής
01.06.26 , 10:00 Αγιορείτικο καλοκαιρινό γλυκό με μέλι και καρύδια από τον Γέροντα Ιάκωβο
01.06.26 , 09:58 Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
01.06.26 , 09:56 Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
01.06.26 , 09:32 Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
01.06.26 , 09:18 Alfa Romeo: Ποιο είναι το μέλλον -Το νέο μοντέλο της
01.06.26 , 09:05 Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
01.06.26 , 09:03 Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και κάθε πότε «πέφτει»;
01.06.26 , 08:19 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» (Unhinged) είναι διαθέσιμη για online προβολή στο star.gr/tv μέχρι τις 8/6.
  • Η υπόθεση ακολουθεί τη Ρέιτσελ, που γίνεται στόχος ενός άντρα με ψυχολογικά προβλήματα μετά από ένα περιστατικό στο φανάρι.
  • Η ταινία εξερευνά τη θεματολογία της κοινωνικής απομόνωσης και της οργής.
  • Σκηνοθέτης είναι ο Ντέρικ Μπόρτε και πρωταγωνιστεί ο Ράσελ Κρόου.
  • Η ταινία κυκλοφόρησε το 2020 και περιλαμβάνει στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ.

Το ψυχολογικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2020, «Έκρηξη Θυμού (Unhinged)», είναι διαθέσιμο για online προβολή στο star.gr/tv, ενώ μπορείτε να το δείτε και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο της Smart TV σας. 

Έκρηξη Θυμού (Unhinged): Δείτε online έως τις 8/6 στο StarTv

Η Ρέιτσελ, σύζυγος και μητέρα, έχει καθυστερήσει να πάει στη δουλειά της και την έχει καταβάλει το άγχος.

Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου

Όταν πατάει την κόρνα της περιμένοντας σε ένα φανάρι, δεν φαντάζεται πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η οργή ενός ανθρώπου με ψυχολογικά προβλήματα, που νιώθει αόρατος κοινωνικά και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στην κοινωνία χρησιμοποιώντας την ίδια ως μέσο και παράδειγμα.

Πολύ σύντομα, η Ρέιτσελ και όσοι αγαπά γίνονται στόχος αυτού του άντρα, που αποφασίζει να αφήσει το σημάδι του σε έναν κόσμο που τον αγνοεί.

Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου

Έτσι, ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, που αποδεικνύει ότι δεν ξέρεις ποτέ πόσο κοντά θα βρεθείς σε κάποιον που έχει χάσει κάθε έλεγχο…


Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου


ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέρικ Μπόρτε
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράσελ Κρόου, Κάρεν Πιστόριους, Γκάμπριελ Μπέιτμαν, Τζίμι Σίμπσον, Όστιν Π. ΜακΚένζι, Άννι Λέιτον, Λούσι Φάουστ, Μάικλ Παπατζόν

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ
 |
UNHINGED
 |
STAR
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
ΤΑΙΝΙΑ ONLINE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top