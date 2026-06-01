Το ψυχολογικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2020, «Έκρηξη Θυμού (Unhinged)», είναι διαθέσιμο για online προβολή στο star.gr/tv, ενώ μπορείτε να το δείτε και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο της Smart TV σας.

Η Ρέιτσελ, σύζυγος και μητέρα, έχει καθυστερήσει να πάει στη δουλειά της και την έχει καταβάλει το άγχος.





Όταν πατάει την κόρνα της περιμένοντας σε ένα φανάρι, δεν φαντάζεται πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η οργή ενός ανθρώπου με ψυχολογικά προβλήματα, που νιώθει αόρατος κοινωνικά και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στην κοινωνία χρησιμοποιώντας την ίδια ως μέσο και παράδειγμα.



Πολύ σύντομα, η Ρέιτσελ και όσοι αγαπά γίνονται στόχος αυτού του άντρα, που αποφασίζει να αφήσει το σημάδι του σε έναν κόσμο που τον αγνοεί.





Έτσι, ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, που αποδεικνύει ότι δεν ξέρεις ποτέ πόσο κοντά θα βρεθείς σε κάποιον που έχει χάσει κάθε έλεγχο…







ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέρικ Μπόρτε

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράσελ Κρόου, Κάρεν Πιστόριους, Γκάμπριελ Μπέιτμαν, Τζίμι Σίμπσον, Όστιν Π. ΜακΚένζι, Άννι Λέιτον, Λούσι Φάουστ, Μάικλ Παπατζόν