Ο Μανώλης βρέθηκε στην κορυφή του 1% Club, έχοντας καταφέρει να ξεπεράσει 99 συνδιαγωνιζόμενους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο καλοί του φίλοι και συνεργάτες, η Σέβη κι ο Χάρης.

Οι δύο φίλοι του εξέφρασαν την απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, δηλώνοντας ότι περίμεναν αυτή την εξέλιξη, καθώς τον θεωρούν έναν ιδιαίτερα δυνατό παίκτη. Στο σπίτι, η σύζυγος και η δωδεκάχρονη κόρη του, Μαρία Νεφέλη, παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την πορεία του.

Φτάνοντας στο σημείο αυτό, ο Πέτρος εξήγησε στον Μανώλη τις επιλογές που είχε μπροστά του. Από τη μία πλευρά, ο κουμπαράς του μεγάλου επάθλου είχε συγκεντρώσει το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο ο παίκτης μπορούσε να διεκδικήσει απαντώντας στην τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά, ως νικητής της ερώτησης του πέντε τοις εκατό, είχε ήδη εξασφαλίσει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, το οποίο μπορούσε να πάρει αμέσως και να αποχωρήσει, αποφεύγοντας το ρίσκο της τελικής δοκιμασίας.

Ο Μανώλης κλήθηκε να πάρει μια γρήγορη απόφαση κι επέλεξε να σταματήσει, κρατώντας τις τρεις χιλιάδες ευρώ. Εξήγησε ότι, παρά τη δελεαστική πρόκληση της τελευταίας ερώτησης και την αδρεναλίνη της στιγμής, είχε δώσει μια υπόσχεση στην οικογένειά του για ένα ταξίδι. Το ποσό που εξασφάλισε ήταν υπεραρκετό για να καλύψει αυτόν τον σκοπό, και δεν ήθελε να ρισκάρει να επιστρέψει στο σπίτι με άδεια χέρια.

Παρά την αποχώρησή του, ο παρουσιαστής παρουσίασε την τελική ερώτηση του 1% για να λυθεί η απορία τόσο του Μανώλη όσο και του κοινού. Ο γρίφος ζητούσε έναν τετραψήφιο αριθμό με βάση την οδηγία ότι δεν είναι η μέρα ούτε η ώρα να μετράς κύκλους καθώς πρέπει να ποτίσεις. Ο Μανώλης προσπάθησε να το λύσει εκείνη τη στιγμή και πρότεινε τον αριθμό 1302, συνδέοντας τις λέξεις με τα αντίστοιχα στοιχεία των εικόνων.

Η επίσημη απάντηση όμως ήταν το 1352 ευρώ. Η μέρα αντιστοιχούσε στο ένα από το ημερολόγιο, η ώρα στο τρία από το ρολόι, οι κύκλοι ήταν πέντε στο χαλάκι και η γλάστρα για το πότισμα αντιστοιχούσε στο δύο. Το γεγονός ότι ο Μανώλης έκανε λάθος στο ψηφίο των κύκλων επιβεβαίωσε ότι η απόφασή του να σταματήσει νωρίτερα ήταν απολύτως σωστή, καθώς αν είχε ρισκάρει, θα είχε χάσει όλα τα χρήματα.

Το παιχνίδι έκλεισε με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον συγχαίρει για τη στρατηγική του επιλογή και να του εύχεται καλό ταξίδι με την οικογένειά του στη Γαλλία και τη Γερμανία.

