1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τo επεισόδιο της Κυριακής 24

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
Στο επεισόδιο της Κυριακής 24/5, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club την τηλεοπτική του παρτενέρ από τον Τροχό της Τύχης, Νατάσα Κουβελά, αλλά και τον νικητή του MasterChef 4, Σταύρο Βαρθαλίτη.

«Σήμερα ειδικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα, διότι κοντά μας για να παίξουν μαζί σας είναι η Νατάσα Κουβελά και ο Σταύρος Βαρθαλίτης», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

Στη συνέχεια του βίντεο, η Νατάσα Κουβελά απαντά πιο γρήγορα σε μια ερώτηση σχετική με τη μαγειρική, βάζοντας… τα γυαλιά στον Σταύρος Βαρθαλίτη. Ο αγαπημένος chef, αν και σίγουρος για την απάντηση λόγω της εμπειρίας του, αποφάσισε να βοηθήσει τη συμπαίκτριά του, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Η Νατάσα Κουβελά και ο Σταύρος Βαρθαλίτης στο 1% Club!

«Και εδώ τώρα πάω να δημιουργήσω λίγο ίντριγκα. Τώρα είμαι έτοιμος. Απάντησαν σωστά και η Νατάσα και ο Σταύρος, αλλά θέλω να το πω, ρε συ Νατάσα, να παινέψω λίγο και το άλλο σπίτι μου. Σε εννιά δευτερόλεπτα απάντησες σωστά, ενώ ο Βαρθαλίτης, που κόβει τουλάχιστον πενήντα κιλά ψωμί τη μέρα στην κουζίνα άμα χρειαστεί, απάντησε σε είκοσι ένα. Γιατί, Σταύρο μου;», σχολίασε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

Για να ανταποδώσει τη βοήθεια, η Νατάσα τού έδειξε πώς να επιλέξει τη σωστή απάντηση στην οθόνη, καθώς, όπως φάνηκε, ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την τεχνολογία.

«Της τεχνολογίας δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι παλιομοδίτης τύπος. Δεν ήξερα αν έπρεπε να γράψω “Γ” ή μόνο το γράμμα σκέτο», παραδέχτηκε ο Σταύρος Βαρθαλίτης. 

«Επίσης, συγγνώμη Πέτρο… Η κοινή λογική που λες στο “1% Club” κτλ… Εγώ, αν είχα την κοινή λογική του Βαρθαλίτη, θα είχα βάλει το Ε και θα έκοβα το ψωμί στη μέση. Και θα το γέμιζα», είπε με χιούμορ, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να του απαντά στο ίδιο ύφος: «Ω ρε φίλε, θα τρώγαμε μια σαντουιτσάρα όμως!».

