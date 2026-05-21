Τα πρώτα λόγια της Σίας Κοσιώνη μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ και η έκπληξη της οικογένειάς της μετά το τελευταίο δελτίο/ βίντεο ΟΡΕΝ

Την ονομαστική του γιορτή έχει σήμερα ο Κώστας Μπακογιάννης και η σύζυγός του, Σία Κοσιώνη, του ευχήθηκε με πολύ τρυφερά λόγια σε ανάρτησή της στο instagram.

Η δημοσιογράφος δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του συζύγου της με τον γιο τους από μια καλοκαιρινή τους ημέρα. Ο μικρός φαίνεται να πειράζει τρυφερά τη μύτη του μπαμπά του, ενώ εκείνος είναι ξαπλωμένος, μάλλον σε κάποια ξαπλώστρα. Στο φόντο φαίνεται διακοσμημένο ένα σωσίβιο σε λευκό και μπλε χρώμα.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης με τον γιο τους στο Κολωνάκι, τον Ιούνιο του 2025

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Καρπενήσι στις 22 Ιουλίου 2017 και λίγο αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο γιος τους, Δήμος. Το αγοράκι τους είναι 8 ετών.

Η Σία Κοσιώνη έγινε το πρόσωπο των ημερών λόγω του τέλους της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια που βρισκόταν στο τιμόνι της παρουσίασης του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Λίγες μέρες αργότερα κι ανήμερα των γενεθλίων της παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο, με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ». Στο πλευρό της κι εκείνη τη μέρα, ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά μου, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ζω, είναι ο άνθρωπος οποίος με παρατηρεί καθημερινά και είναι ο άνθρωπος που θέλει να είμαι καλά. Επομένως με έχει βοηθήσει πολύ στο να σταματάω, να κάνω ένα βήμα πίσω, να βλέπω τον εαυτό μου, ποια είμαι, πως είμαι, πως λειτουργώ και να του λέω και κανένα μπράβο καμιά φορά», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ιnstyle, τον Φεβρουάριο του 2025.

«Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ερωτεύομαι τον Κώστα, προφανώς και η πρώτη μου αντίδραση ήταν "όχι, δεν θα τον ερωτευτείς". Προσπάθησα να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω "όχι πάρ’ το αλλιώς". Φυσικά και το σκέφτηκα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια ήταν κάτι που το συζητήσαμε. Δεν μπορείς όμως να τον παλέψεις τον έρωτα. Πάντα χάνεις. Αλλά ήρθε, εξελίχθηκε τόσο φυσιολογικά και τόσο γλυκά, σαν το νεράκι αυτή η σχέση που δε θα το άλλαζα με τίποτα. Είχα ήδη πολλά χρόνια που έκανα το κεντρικό δελτίο όταν γνώρισα τον Κώστα, είχα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία και είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στο επαγγελματικό μου κριτήριο», είχε αποκαλύψει.