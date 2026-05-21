Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»

Η φωτογραφία με τον γιο τους και τα λόγια αγάπης για τον σύζυγό της

  • Ο Κώστας Μπακογιάννης γιορτάζει σήμερα την ονομαστική του γιορτή, με ευχές από τη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη, μέσω Instagram.
  • Η Σία Κοσιώνη ανάρτησε τρυφερή φωτογραφία του συζύγου της με τον γιο τους, Δήμο, που είναι 8 ετών.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 και η Κοσιώνη πρόσφατα παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο.
  • Η Κοσιώνη αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.
  • Η Σία Κοσιώνη έχει εκφράσει την υποστήριξη και την αγάπη του Μπακογιάννη στη ζωή και την καριέρα της.

Την ονομαστική του γιορτή έχει σήμερα ο Κώστας Μπακογιάννης και η σύζυγός του, Σία Κοσιώνη, του ευχήθηκε με πολύ τρυφερά λόγια σε ανάρτησή της στο instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσιογράφος δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του συζύγου της με τον γιο τους από μια καλοκαιρινή τους ημέρα. Ο μικρός φαίνεται να πειράζει τρυφερά τη μύτη του μπαμπά του, ενώ εκείνος είναι ξαπλωμένος, μάλλον σε κάποια ξαπλώστρα. Στο φόντο φαίνεται διακοσμημένο ένα σωσίβιο σε λευκό και μπλε χρώμα. 

 «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης με τον γιο τους στο Κολωνάκι, τον Ιούνιο του 2025/ NDP

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Καρπενήσι στις 22 Ιουλίου 2017 και λίγο αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο γιος τους, Δήμος. Το αγοράκι τους είναι 8 ετών.

Η Σία Κοσιώνη έγινε το πρόσωπο των ημερών λόγω του τέλους της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια που βρισκόταν στο τιμόνι της παρουσίασης του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Σίας Κοσιώνη- Κώστας Μπακογιάννης/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Λίγες μέρες αργότερα κι ανήμερα των γενεθλίων της παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο, με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ». Στο πλευρό της κι εκείνη τη μέρα, ο Κώστας Μπακογιάννης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά μου, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ζω, είναι ο άνθρωπος οποίος με παρατηρεί καθημερινά και είναι ο άνθρωπος που θέλει να είμαι καλά. Επομένως με έχει βοηθήσει πολύ στο να σταματάω, να κάνω ένα βήμα πίσω, να βλέπω τον εαυτό μου, ποια είμαι, πως είμαι, πως λειτουργώ και να του λέω και κανένα μπράβο καμιά φορά», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ιnstyle, τον Φεβρουάριο του 2025.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ερωτεύομαι τον Κώστα, προφανώς και η πρώτη μου αντίδραση ήταν "όχι, δεν θα τον ερωτευτείς". Προσπάθησα να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω "όχι πάρ’ το αλλιώς". Φυσικά και το σκέφτηκα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια ήταν κάτι που το συζητήσαμε. Δεν μπορείς όμως να τον παλέψεις τον έρωτα. Πάντα χάνεις. Αλλά ήρθε, εξελίχθηκε τόσο φυσιολογικά και τόσο γλυκά, σαν το νεράκι αυτή η σχέση που δε θα το άλλαζα με τίποτα. Είχα ήδη πολλά χρόνια που έκανα το κεντρικό δελτίο όταν γνώρισα τον Κώστα, είχα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία και είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στο επαγγελματικό μου κριτήριο», είχε αποκαλύψει. 

