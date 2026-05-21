Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

«Μην τα καταναλώσετε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 14:23 Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς… snob η Lilly Collins;
21.05.26 , 14:18 Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
21.05.26 , 13:58 MasterChef: Δύο μπλε κι ένας κόκκινος συγκρούονται για το Silver Έπαθλο!
21.05.26 , 13:58 Acun Media: «Επικοινωνήσαμε αμέσως με τις οικογένειες των παικτών»
21.05.26 , 13:34 Εκλογές: Δημάρχος και περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή
21.05.26 , 13:18 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου
21.05.26 , 13:08 Ξανά ένταση και «γαλλικά» ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπα και τον πατέρα του
21.05.26 , 13:02 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
21.05.26 , 12:58 Βίντεο: Αναισθησιολόγος ζητά «φακελάκι» από ασθενή: «150 δεν είναι πολλά»
21.05.26 , 12:58 Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
21.05.26 , 12:56 Άση Μπήλιου: «Μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα»
21.05.26 , 12:46 Antigoni: Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
21.05.26 , 12:34 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
21.05.26 , 12:31 Έτοιμοι για σπιτική Black Forest; Δείτε τη συνταγή!
21.05.26 , 12:20 Συναγερμός σε πτήση λόγω Έμπολα - Δεν επιτράπηκε προσγείωση αεροσκάφους
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Los Muertos Crew)
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Μπιφτέκια Κοτόπουλου Λόγω Σαλμονέλας
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας.
  • Το προϊόν είναι το ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ, με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027.
  • Η παραγωγή του ανήκει στην εταιρεία «Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.».
  • Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα που ελέγχθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν.

Γνωστά μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ανακαλεί ο ΕΦΕΤ.  

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων έτους 2026», προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος με στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».  

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω), να μην το καταναλώσουν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΦΕΤ
 |
ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ
 |
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top