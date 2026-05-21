Για όσους γιορτάζουν, μία εκπληκτική Black Forest από τον Γιώργο Ρήγα

Γιορτή σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star και η Ελένη θα απολαύσει ένα εκπληκτικό γλυκό που της ετοιμάζει, ειδικά για την ημέρα, ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ της εκπομπής δίνει μία κλασική συνταγή για Black Forest και το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο και εύκολο γλυκό, που θα κάνει τη γιορτή σας, αξέχαστη.

BLACK FOREST

Για το παντεσπάνι σοκολάτας:

• 6 αυγά

• 180 γρ. ζάχαρη

• 160 γρ. αλεύρι

• 40 γρ. κακάο

• 1 κ.γ. baking powder

• 1 πρέζα αλάτι

• 60 γρ. λιωμένο βούτυρο

Για το σιρόπι:

• 200 ml νερό

• 100 γρ. ζάχαρη

• 50 ml λικέρ κεράσι ή ρούμι

Για τη γέμιση βύσσινο

• 500 γρ. βύσσινα

• 120 γρ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. κορν φλάουρ

• λίγο χυμό λεμόνι

Για τη σαντιγί

• 1 λίτρο κρέμα γάλακτος 35%

• 120 γρ. άχνη ζάχαρη

• 1 κ.γ. βανίλια

Για το τελείωμα

• τρίμμα σοκολάτας

• φρέσκα κεράσια ή βύσσινα

Εκτέλεση

Παντεσπάνι

Χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν πολύ.

Κοσκινίζεις: • αλεύρι • κακάο • baking powder

Τα ενσωματώνεις απαλά.

Προσθέτεις το λιωμένο βούτυρο.

Ψήνεις σε τσέρκι 22-24 εκ. στους 175°C για περίπου 35 λεπτά.

Αφήνεις να κρυώσει και κόβεις σε 3 δίσκους.

Σιρόπι

Βράζεις νερό και ζάχαρη για 2 λεπτά.

Μόλις κρυώσει προσθέτεις το λικέρ.

Γέμιση βύσσινο

Σε κατσαρόλα βάζεις: • βύσσινα • ζάχαρη • λεμόνι

Μόλις βγάλουν υγρά ρίχνεις το κορν φλάουρ διαλυμένο σε λίγο νερό.

Βράζεις μέχρι να δέσει ελαφρά. Αφήνεις να κρυώσει τελείως.

Σαντιγί

Χτυπάς την παγωμένη κρέμα με την άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνει σφιχτή σαντιγί.

Στήσιμο

1η στρώση • παντεσπάνι • σιρόπι • σαντιγί • βύσσινα

2η στρώση Επαναλαμβάνεις το ίδιο.

Κλείνεις με το τελευταίο παντεσπάνι. Καλύπτεις όλη την τούρτα με σαντιγί.

Τελείωμα

Βάζεις: • τρίμμα σοκολάτας γύρω γύρω • ροζέτες σαντιγί • κεράσια ή βύσσινα από πάνω

Άφησέ τη λίγες ώρες ψυγείο πριν κοπεί.

Η σωστή Black Forest πρέπει να είναι: • ζουμερή από το σιρόπι, • έντονα σοκολατένια, • δροσερή, • και με αυτή την ξινή γεύση του βύσσινου να κόβει τη γλύκα τέλεια.

