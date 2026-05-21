Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων και στόχο την καλλιτεχνική αρτιότητα της παράστασης.
  • Η παραγωγή ευχαριστεί το κοινό και τους φορείς που στήριξαν την παραγωγή, με προοπτική παρουσίασης το επόμενο καλοκαίρι.
  • Θα υπάρξει επικοινωνία με τους κατόχους εισιτηρίων για επιστροφή χρημάτων.
  • Η αποχώρηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη από τον ρόλο του Οθέλλου συνδέεται με προσωπικούς λόγους.

Τίτλοι τέλους μπαίνουν οριστικά για την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» πριν κάνει αρχίσει, καθώς οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ανακοίνωσαν επίσημα τη ματαίωσή της.

Πρόκειται για το εμβληματικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που θα ανέβαινε σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, τη Στεφανία Γουλιώτη και την Ιωάννα Δεμερτζίδου.

οθελλος

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου “Οθέλλος”, ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από κοινή συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων και σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής τονίζει πως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια ώστε η περιοδεία να πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο οι αυξημένες απαιτήσεις και ο ήδη οργανωμένος εδώ και μήνες σχεδιασμός της καλοκαιρινής περιοδείας δεν επέτρεψαν τις απαραίτητες αλλαγές υπό τις νέες συνθήκες.

Στην ανακοίνωση ευχαριστούν θερμά το κοινό για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξε από την πρώτη στιγμή, καθώς και τους φορείς που στήριξαν την παραγωγή. Μάλιστα, γίνεται γνωστό πως υπάρχουν ήδη συζητήσεις ώστε η παράσταση να παρουσιαστεί το επόμενο καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία παραγωγής ενημέρωσε πως θα υπάρξει άμεσα επικοινωνία με όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να γίνει η επιστροφή χρημάτων.

Θα αποχωρούσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης;

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, η αποχώρηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οθέλλου είχε γίνει γνωστή και φέρεται να συνδεόταν με σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Όπως αναφερόταν, ο γνωστός ηθοποιός δε βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, γεγονός που τον επηρέασε βαθιά.

