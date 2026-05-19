Τίτλους τέλους σε ένα σημαντικό επαγγελματικό του εγχείρημα ανακοίνωσε ο Απόστολος Ρουβάς, γνωστοποιώντας μέσα από τα social media πως η πιτσαρία που δημιούργησε στην Ηλιούπολη σταματά οριστικά τη λειτουργία της.

Ο γνωστός chef και επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια είχε επενδύσει ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης, θέλησε να αποχαιρετήσει το κοινό που τον στήριξε με ένα μακροσκελές και συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τους πελάτες όσο και προς την ομάδα με την οποία συνεργάστηκε.

Στην ανάρτησή του, ο Απόστολος Ρουβάς έγραψε: «Ένα όμορφο ταξίδι στην οικογένεια του Pizzarte έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίξατε με την παρουσία και την αγάπη σας, αλλά και σε όλη την ομάδα του Pizzarte. Κάθε κομμάτι πίτσας, κάθε στιγμή, κάθε χαμόγελο είχε αξία γιατί το μοιραστήκαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε μαζί σε κάτι νέο».

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε έκπληξη στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς το κατάστημα είχε καταφέρει να ξεχωρίσει σε μικρό χρονικό διάστημα και να αποκτήσει πιστό κοινό, ιδιαίτερα ανάμεσα στους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας και του street food.

Το μαγαζί είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2024 στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό concept εμπνευσμένο από την ιταλική γαστρονομία. Το μενού περιλάμβανε αρκετές επιλογές πίτσας, ακόμη και γλυκές γεύσεις, ενώ έμφαση δινόταν στην ποιότητα των πρώτων υλών και στη χειροποίητη ζύμη.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το εγχείρημα είχε δεχτεί και τη δημόσια στήριξη του αδελφού του, Σάκη Ρουβά, ο οποίος είχε δημοσιεύσει βίντεο στα social media δοκιμάζοντας πίτσα από το κατάστημα. «Σαν κάπως να μου άνοιξε η όρεξη», είχε γράψει τότε ο δημοφιλής τραγουδιστής, με το βίντεο να γίνεται viral.

Παρότι η συγκεκριμένη επαγγελματική προσπάθεια ολοκληρώνεται, ο Απόστολος Ρουβάς φαίνεται πως δεν σκοπεύει να μείνει μακριά από τον χώρο της εστίασης, αφού μέσα από το μήνυμά του άφησε να εννοηθεί πως ήδη ετοιμάζει το επόμενο βήμα του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.