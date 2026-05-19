Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 18/5), ο Φίλιπ Βάκος, ο Χάρης Τζαν και η Wasan Alhashimi, μαγείρεψαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με τον Χάρη να αποχωρεί οριστικά από το διαγωνισμό. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Μπλε μπριγάδα έμεινε με τέσσερα μέλη και ο Ανδρέας Καλαντράνης, ως αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας κλήθηκε να αποφασίσει ποιο μέλος θα μετακινηθεί στη Μπλε μπριγάδα. Η επιλογή του προκάλεσε έκπληξη, καθώς αποφάσισε να γίνει ο ίδιος μέλος της Μπλε μπριγάδας. Νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας είναι ο Πάνος Τελάλης.

Ξεκινά και επίσημα η Silver Week



Συνολικά έντεκα παίκτες συνεχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό, έξι στην Κόκκινη μπριγάδα και πέντε στη Μπλε, με στόχο να φτάσουν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» με τη μπριγάδα τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10. Ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ, συνολικά!

Απόψε, Τρίτη 19 Μαΐου, ξεκινά η εβδομάδα του Silver Επάθλου και στο τέλος της ένας θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Μέχρι να ολοκληρωθεί η Silver Week όλοι μαγειρεύουν για τον εαυτό τους

Μέχρι τώρα οι παίκτες αγωνίζονταν για να διατηρήσουν ισχυρή τη μπριγάδα τους και να αποφύγουν τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Από εδώ και πέρα, όμως, και μέχρι να ολοκληρωθεί η εβδομάδα του Silver επάθλου, όλοι θα μαγειρεύουν και θα διαγωνίζονται αποκλειστικά για τον εαυτό τους. Αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρξει αποχώρηση. Μοναδικός τους στόχος είναι να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε δοκιμασία και να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Μόνο δύο παίκτες θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Η αποψινή δοκιμασία είναι ένα ιδιαίτερο Mystery Box. Μέσα στα κουτιά οι έντεκα διαγωνιζόμενοι θα βρουν ένα χρονόμετρο ρυθμισμένο στα 90 λεπτά και αυτό που καλούνται να διαχειριστούν είναι ο χρόνος. Θα έχουν συνολικά 90 λεπτά στη διάθεσή τους, ενώ το τι θα μαγειρέψουν είναι αποκλειστικά δική τους επιλογή.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν όλες τις προσπάθειες. Οι διαγωνιζόμενοι που θα παρουσιάσουν τις τέσσερις καλύτερες προσπάθειες θα εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στην αυριανή επόμενη φάση, ενώ οι τρεις πιο αδύναμες προσπάθειες θα αποκλειστούν αμέσως από τη διεκδίκηση του Silver επάθλου!

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που δεν θα βρεθούν ούτε στις καλύτερες, ούτε στις πιο αδύναμες προσπάθειες θα χρειαστεί να μαγειρέψουν ξανά αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας τον χρόνο που θα τους έχει απομείνει από τα αρχικά 90 λεπτά. Από αυτούς μόνο δύο θα καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση της Silver εβδομάδας. Απόψε, κυριολεκτικά, όλα βρίσκονται στα χέρια των διαγωνιζομένων.



Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ο Γιώργος Ρήγας. Ξεχώρισε για τη μαγειρική του και την προσωπικότητά του, κατακτώντας το Silver Έπαθλο του MasterChef 9. Σήμερα εργάζεται ως sous-chef στο εστιατόριο “Sole Giaguaro”, ενώ καθημερινά μοιράζεται τις συνταγές του με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την πρωινή εκπομπή Breakfast@Star.

Ποιοι θα χαμογελούν πλατιά στο τέλος της βραδιάς και ποιοι θα δουν το όνειρο της διεκδίκησης των 20.000 ευρώ να τελειώνει πρόωρα;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 19.5.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τρίτη 19.5.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης, Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,

που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

#MasterChefGR #StarChannelTV

MasterChef on Social Media

https://www.facebook.com/MasterChefGR/

https://twitter.com/masterchefgr

https://www.instagram.com/masterchefgr/

https://www.tiktok.com/@masterchefgr