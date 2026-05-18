Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 23:06 Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
18.05.26 , 23:00 Σαν Ντιέγκο: Πυροβολισμοί σε Ισλαμικό Κέντρο
18.05.26 , 22:45 MasterChef 2026-Τι κρύβουν οι τρεις καμπάνες που έφερε ο Δημήτρης Τασoύλης
18.05.26 , 22:38 Σπείρα εκβιαστών Βορίζια: Εκφόβιζαν όσους αγρότες δε συνεργάζονταν
18.05.26 , 22:25 MasterChef 2026 | Ψηφοφορία: Το δίλημμα της κόκκινης μπριγάδας!
18.05.26 , 22:16 Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για το ντρόουν στη Λευκάδα
18.05.26 , 22:00 MasterChef 2026- Συμβούλιο: Η φέτα έδωσε τη νίκη στην ομαδική δοκιμασία!
18.05.26 , 21:55 Τι δείχνουν τα γκάλοπ για την προέλευση ψήφων Τσίπρα -  Καρυστιανού
18.05.26 , 21:40 Χριστίνα Μπόμπα: Η elegant εμφάνιση στο red carpet των Καννών
18.05.26 , 21:31 Αμετανόητο το Υπουργείο Πολιτισμού θα χρηματοδοτήσει τη «μαύρη» Ωραία Ελένη
18.05.26 , 21:19 Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
18.05.26 , 20:39 Με «συνταγή» από το 2019 και το 2023 η αντιμετώπιση Τσίπρα από ΝΔ
18.05.26 , 20:29 Ford: Επίθεση με επτά νέα μοντέλα
18.05.26 , 20:13 Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν
18.05.26 , 20:05 «Τραβούσε βίντεο σαν να ήταν αγώνας μποξ, την ώρα που ξυλοκοπούσαν 13χρονη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιον Όρος με μακρύ μούσι και ράσα
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γ. Μαστροκώστα: Σε όσους με λένε μαχήτρια τους λέω ότι ήμουν τυχερή/ Bίντεο Αρχείου ANT1 2021

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό.
  • Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και η κατάσταση της επιδεινώθηκε πρόσφατα.
  • Από την προηγούμενη Κυριακή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.
  • Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο έγινε πριν από αρκετούς μήνες και παρακολουθείται στενά από γιατρούς.
  • Στο πλευρό της βρίσκονται ο σύζυγός της, η κόρη της και στενοί φίλοι.

Δύσκολες ώρες περνά η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο δίνει εδώ και αρκετά χρόνια γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική επιδείνωση στην κατάστασή της.

Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

Μάλιστα, από την προηγούμενη Κυριακή η Γωγώ Μαστροκώστα φέρεται να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έγινε πριν από αρκετούς μήνες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Στο πλευρό της βρίσκονται συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτώρια, αλλά και στενοί φίλοι της οικογένειας, που δεν έχουν σταματήσει στιγμή να τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη μάχη.

Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top