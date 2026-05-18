Γ. Μαστροκώστα: Σε όσους με λένε μαχήτρια τους λέω ότι ήμουν τυχερή/ Bίντεο Αρχείου ANT1 2021

Δύσκολες ώρες περνά η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο δίνει εδώ και αρκετά χρόνια γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική επιδείνωση στην κατάστασή της.

Μάλιστα, από την προηγούμενη Κυριακή η Γωγώ Μαστροκώστα φέρεται να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έγινε πριν από αρκετούς μήνες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Στο πλευρό της βρίσκονται συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτώρια, αλλά και στενοί φίλοι της οικογένειας, που δεν έχουν σταματήσει στιγμή να τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη μάχη.