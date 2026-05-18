Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο οχημάτων στο χωριό Αφάντου στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα μία μητέρα με την κόρη της να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους. Στον οδηγό του οχήματος ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Είναι η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στο χωριό Αφάντου στη Ρόδο. Στο ένα όχημα επιβαίνει ένας άνδρας μαζί με τον γιο του και μία γυναίκα. Στο άλλο, μία 57χρονη μητέρα μαζί με την 26 ετών κόρη της. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο οδηγός του ενός οχήματος αναπτύσσει ταχύτητα και χάνει τον έλεγχο. Τα οχήματα μετατρέπονται σε άμορφη μάζα σιδερικών. Μητέρα και κόρη χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ο οδηγός του αυτοκινήτου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να του ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή.

Η 57χρονη Μαρία μαζί με την κόρη της ξεκίνησαν από το σπίτι τους για να διασκεδάσουν με φίλους. Δεν γνώριζαν όμως ότι ήταν η τελευταία τους διαδρομή.

«Ήταν μία συνετή οδηγός, μία πολύ καλή μάνα. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και κάθε Κυριακή είχε ρεπό. Ήταν καλή η μέρα, αγαπούσαν και οι δύο πολύ τη θάλασσα και πήγαιναν να κάνουν ένα μπάνιο», λέει ξάδελφος των θυμάτων.

«Αυτό που συνέβη είναι μία αρχαία τραγωδία. Ό,τι και να περνούσε, ήταν πάντα με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία» λέει συγκλονισμένος φίλος.

Παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετα από τροχαίο δυστύχημα

Ένας άνδρας 40 ετών έχασε τη ζωή του στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε κολόνα φωτισμού.

Εκτός από τον 40χρονο που έσβησε στην άσφαλτο, τραυματίστηκαν ακόμη τρεις επιβάτες που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.