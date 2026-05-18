Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν

Συγκίνηση και πανηγυρισμοί για το μεγάλο δώρο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σήφης κέρδισε το τρίτο αυτοκίνητο της σεζόν στον «Τροχό της Τύχης» στις 18 Μαΐου.
  • Κατάφερε να βρει τον γρίφο «ΛΙΜΑΝΙ – ΑΓΚΥΡΑ» στον τελικό, κερδίζοντας το μεγάλο δώρο.
  • Συγκέντρωσε συνολικά 3.255 ευρώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
  • Ο Σήφης είναι 31 ετών, εργάζεται ως IT και είναι παντρεμένος με τη Βάσω.
  • Σκοπεύει να κάνει οικογενειακό road trip στην Ευρώπη με το νέο του αυτοκίνητο.

Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο και πιο αγαπημένο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, συνεχίζει να μοιράζει γνώση, γέλιο και μεγάλα δώρα.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 18 Μαΐου, η τύχη χαμογέλασε πλατιά στον Σήφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει από το πλατό με ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο!

Τροχός της Τύχης: Ο Σήφης κέρδισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν!

Το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρα… αντρική υπόθεση και μαζί με τους συμπαίκτες του Μάκη και Γιάννη, ο Σήφης δήλωσε αποφασισμένος να φτάσει στον τελικό! Η πορεία του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς το επεισόδιο ήταν γεμάτο ανατροπές, εναλλαγές στην πρωτιά και δυνατές στιγμές.

Ο Τροχός της Τύχης

Ο πρώτος γύρος ήταν κερδοφόρος για τον Σήφη, που αν και κρητικός στην καταγωγή, έκανε σωστές επιλογές γραμμάτων και βρήκε τον γρίφο «αλευρόπιτα με κυδώνι και φέτα» στην κατηγορία «ηπειρώτικη συνταγή». 

Παρά τις δυσκολίες και τις αναποδιές που ακολούθησαν στους επόμενους γύρους, κατάφερε να παραμείνει συγκεντρωμένος, να αρπάξει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, με συνολικά κέρδη 3.255 ευρώ!

Στον τελικό, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ευχήθηκε η τύχη να παραμείνει με το μέρος του Σήφη και να βρει το μαγικό φάκελο, που έκρυβε το μεγάλο δώρο, το αυτοκίνητο! Ο Σήφης έφερε τον αριθμό 9, ενώ η κατηγορία του γρίφου ήταν «πάνε πακέτο» και αποκαλύφθηκαν τα γράμματα Λ και Α. Με ψυχραιμία και εξαιρετικές επιλογές γραμμάτων, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ο Σήφης έδωσε τη σωστή απάντηση: «ΛΙΜΑΝΙ – ΑΓΚΥΡΑ», κερδίζοντας το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού, το αυτοκίνητο.

Όταν άνοιξε τον φάκελο, όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς: ο Σήφης είχε κερδίσει το μεγάλο δώρο του «Τροχού της Τύχης», το αυτοκίνητο!

Φανερά συγκινημένος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα επιστρέψει σπίτι του όχι με το μηχανάκι του, αλλά με τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου!

Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή

Ο Σήφης είναι  31 ετών, εργάζεται ως IT σε συμβουλευτική εταιρεία και κατάγεται από την Κρήτη, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΠΑΠΕΙ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία. Είναι ένας άνθρωπος με αστείρευτη ενέργεια και η ζωή του δεν περιορίζεται μόνο σε meetings και υπολογιστές. Μπάλα, μποξ, πιάνο, μέλος θεατρικής ομάδας, όλα τα ωραία χωράνε στο πρόγραμμά του. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τον ημιμαραθώνιο, γεγονός που σύμφωνα με τη σύζυγό του Βάσω σημαίνει ότι «τρέχει» όλη την οικογένεια σε βουνά και λαγκάδια για προπονήσεις. Και πάντα μαζί με το 5 μηνών μωρό τους, τον Γιάννη!  Ο Σήφης είναι παντρεμένος σχεδόν έναν χρόνο με τη Βάσω και όπως λέει η ίδια, «μαζί του δεν βαριέσαι ποτέ». Κάθε μήνα νέο ενδιαφέρον, νέα δραστηριότητα και νέα σχέδια.

 Ευτυχώς, αυτή τη φορά το σχέδιο βγήκε σε καλό! Η συμμετοχή του στον «Τροχό της Τύχης» έγινε τελείως αυθόρμητα. Ένα απόγευμα, χαλαρά στον καναπέ με τη γυναίκα του, της ανακοίνωσε με απόλυτη σιγουριά: «Θα πάω στον «Τροχό της Τύχης» και θα κερδίσω το αυτοκίνητο». Όπως το είπε έτσι και έγινε! Το επόμενο σχέδιο του Σήφη; Ένα μεγάλο οικογενειακό road trip στην Ευρώπη με το νέο του αυτοκίνητο!

Από όλους μας στο Star μια ευχή, καλοτάξιδο Σήφη! 

