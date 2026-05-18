MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 65 του MasterChef 10

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, ένας παίκτης αποχωρεί από τον διαγωνισμό.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει ότι οι λευκές ποδιές θα μειωθούν σε έντεκα.
  • Η τελική δεκάδα πλησιάζει, με τους διαγωνιζόμενους να είναι 12: 7 κόκκινοι και 5 μπλε.
  • Ο Ανδρέας εκφράζει προβληματισμό για τις στρατηγικές επιλογές της ομάδας του.
  • Ο Φίλιπ δηλώνει ότι δεν φοβάται κανέναν και είναι έτοιμος για σκληρό ανταγωνισμό.

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, ένας παίκτης θα μαγειρέψει για τελευταία φορά στην κουζίνα του διαγωνισμού.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, ο Σωτήρης Κοντιζάς ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους ότι οι λευκές ποδιές θα μειωθούν σε έντεκα στο τέλος της ημέρας, με τη «Μητέρα των Μαχών» να είναι πιο κοντά από ποτέ.

«Είστε δώδεκα. Επτά κόκκινοι, πέντε μπλε. Στο τέλος της ημέρας θα επιστρέψουν έντεκα στο σπίτι», τόνισε ο γνωστός chef και κριτής.

Η τελική δεκάδα πλησιάζει και οι αρχηγοί γνωρίζουν πολύ καλά πως κάθε τους κίνηση από εδώ και πέρα πρέπει να είναι μελετημένη και προσεκτική, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ανατροπές στις δύο μπριγάδες. 

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, ο Ανδρέας σχολιάζει φανερά προβληματισμένος:

«Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα και νομίζω και για τις δύο μπριγάδες. Έχω μια ζυγαριά: στη μία μεριά έχω τον Φίλιππο, στην άλλη την μπλε μπριγάδα. Τι να κάνω; Τι είναι καλύτερο; Να φύγει ο Φίλιππος και να μην πάει κανένας κόκκινος στην μπλε μπριγάδα;».

Ο Φίλιπ, από την άλλη, εξομολογείται πως δε φοβάται κανέναν:

«Δε με νοιάζει. Και με όποιον κι αν μαγειρέψω μαζί, δε με νοιάζει καθόλου. Θα κατέβω με τον καλύτερο μάγειρα, θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει στον διαγωνισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

