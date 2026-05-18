Τι είπε ο πατέρας της Μυρτώς μετά από 40ημερο μνημόσυνο για τον θάνατό της - Βίντεο ΑΝΤ1

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής το μνημόσυνο για τις 40 μέρες αό τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Δίπλα στους γονείς βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ η οικογένεια έφτιαξε νέες φωτογραφίες της 19χρονης, που την απεικόνιζαν ως άγγελο στον ουρανό.

«Οι σαράντα μέρες ήτανε σαν μια κόλαση κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς. Η μισή Κεφαλλονιά ήτανε. Έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για μένα από τη μέρα που άκουσα ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό, τι ένιωσα την πρώτη μέρα θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε… Και εγώ και η κυριά Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου», είπε ο πατέρας της Μυρτώς στον ΑΝΤ1.

Την Κυριακή τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά

Όπως εξομολογήθηκε δεν περίμενε ποτέ στη ζωή του ότι θα αντιμετώπιζε τέτοιο πόνο, ενώ τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του έχουν βυθιστεί στο πένθος και πλέον δεν περιμένουν τίποτα από τη ζωή τους.

«Παρακαλάμε κι εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο μας…Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να τη βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

Προειδοποίησε μάλιστα πως θα λάβει τα μέτρα του για να σταματήσουν να ακούγονται άσχημα πράγματα για την κόρη του.

Συντετριμμένοι ήταν οι γονείς της, που αυτές τις 40 μέρες έζησαν μια κόλαση, όπως είπαν

«Είχε πάρει λέει τον κακό το δρόμο. Από δω και πέρα αυτά θα σταματήσουνε. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του, την ποινή του θανάτου ζητάω γι’ αυτή. Αν φταίτε εσείς την ποινή του θανάτου. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, η ποινή του θανάτου» είπε και πρόσθεσε:

Η 19χρονη Μυρτώ που πέθανε στην Κεφαλονιά

«Θα μου πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια, ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι είκοσι χρονών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω; Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε».