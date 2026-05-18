Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο της Μυρτώς

«Οι 40 μέρες ήταν κόλαση κάθε μέρα», είπε ο πατέρας της

18.05.26 , 12:42
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το μνημόσυνο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά τελέστηκε σε βαρύ κλίμα 40 μέρες μετά τον θάνατό της.
  • Ο πατέρας της Μυρτώς εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο του και την επιθυμία του να δικαιωθεί η κόρη του.
  • Κατήγγειλε ότι οι αρχές ασχολούνται με την εικόνα της Μυρτώς αντί να εστιάζουν στους πραγματικούς υπεύθυνους.
  • Απειλεί να λάβει μέτρα κατά όσων διαδίδουν αρνητικά σχόλια για την κόρη του.
  • Ζήτησε αυστηρές ποινές για τους υπεύθυνους του θανάτου της, προειδοποιώντας για την ασφάλεια άλλων παιδιών.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής το μνημόσυνο για τις 40 μέρες αό τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά

Δίπλα στους γονείς βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ η οικογένεια έφτιαξε νέες φωτογραφίες της 19χρονης, που την απεικόνιζαν ως άγγελο στον ουρανό. 

Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή»

«Οι σαράντα μέρες ήτανε σαν μια κόλαση κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς. Η μισή Κεφαλλονιά ήτανε. Έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για μένα από τη μέρα που άκουσα ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό, τι ένιωσα την πρώτη μέρα θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε… Και εγώ και η κυριά Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου»,  είπε ο πατέρας της Μυρτώς στον ΑΝΤ1. 

Όπως εξομολογήθηκε δεν περίμενε ποτέ στη ζωή του ότι θα αντιμετώπιζε τέτοιο πόνο, ενώ τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του έχουν βυθιστεί στο πένθος και πλέον δεν περιμένουν τίποτα από τη ζωή τους.

«Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα» - Η κατάθεση της μητέρας της Μυρτώς

«Παρακαλάμε κι εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο μας…Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να τη βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

Προειδοποίησε μάλιστα πως θα λάβει τα μέτρα του για να σταματήσουν να ακούγονται άσχημα πράγματα για την κόρη του. 

Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς

«Είχε πάρει λέει τον κακό το δρόμο. Από δω και πέρα αυτά θα σταματήσουνε. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του, την ποινή του θανάτου ζητάω γι’ αυτή. Αν φταίτε εσείς την ποινή του θανάτου. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, η ποινή του θανάτου» είπε και πρόσθεσε:

Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»

«Θα μου πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια, ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι είκοσι χρονών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω; Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας;  Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε».

