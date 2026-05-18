Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά για τον επικείμενο γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δήλωσε χαλαρή, παρά τις το γεγονός ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα στο νυφικό που θα φορέσει:

«Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα. Χθες μου έλεγαν οι φίλες μου έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως το μυστήριο δε θα γίνει στη Μεσσήνη και ότι δε θα τραγουδήσει ο Γιώργος Λιβάνης στο γλέντι που θα ακολουθήσει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Έχουν παράσταση τα παιδιά εκείνη τη μέρα, δυστυχώς», είπε με λύπη.

Η ίδια δε θέλησε να λύσει το μυστήριο για το πώς οι καλεσμένοι της ενημερώθηκαν για το ευτυχές γεγονός: «Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά χαίρομαι γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δε λένε τίποτα».

Σχετικά με τα σενάρια που τη ήθελαν να παρουσιάζει τη νέα σεζόν το «Στούντιο 4» με τον Άρη Καβατζίκη, τα οποία στη συνέχεια διαψεύστηκαν, δήλωσε:

«Εγώ ξέρεις τι; Επειδή ήμασταν Θεσσαλονίκη με πρόβες και πριν έλειπα ταξίδι και γενικά έλειπα. Ό,τι κι αν έχει ακουστεί μου το έχουν πει φίλοι μου. Δεν έχω ιδέα για τίποτα, οπότε τα μαθαίνω όλα τελευταία».

Για το αν νιώθει πικρία για τα άσχημα σχόλια που άκουσε μετά το πρόωρο τέλος του «Πάμε Δανάη», ξεκαθάρισε: «Όχι, γιατί δεν τα έχω ακούσει από ανθρώπους που είναι φίλοι μου ή γνωστοί μου. Τα έχω ακούσει από ανθρώπους που ξέρω γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά. Τα ακούσαμε όλοι, όχι εγώ. Τα ακούσαμε από ανθρώπους που έχουν συνηθίσει πολλές φορές να λένε κάτι δυσάρεστο γενικότερα για την αναπαραγωγή, οπότε δεν τα πήραμε τοις μετρητοίς. Ξέραμε ότι πάντα, εσείς δεν το ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που πάντα θα πουν όχι τη γλυκιά τους την κουβέντα; Οπότε όπως το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε και εμείς».

«Εντάξει, όχι. Αποφασίζω να μη με στεναχωρούν τέτοιου τύπου πράγματα. Όσο έχουμε την υγεία μας και όσο γύρω μας ακούμε τόσο πραγματικά στενάχωρα πράγματα, όπως η επικαιρότητα. Τώρα να κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ γιατί κάποιος είπε κάτι. Όχι, θα το σχολιάσουμε μεταξύ μας, ε θα πάρουμε λίγο εκεί ο ένας τον άλλον. Τι είναι αυτό; Θα γελάσουμε και γεια σας», συμπλήρωσε.

Τέλος, απάντησε αν ο σύντροφός της έρχεται σε δύσκολη θέση, όταν η προσωπική τους ζωή γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα Μέσα: Όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαστε με την προσωπική σου ζωή. Αν θα παντρευτείς, που με το καλό θα γίνει και ο γάμος σου. Το αγόρι σου έχει αριστεία βολή θέση.

«Ξέρεις τι; Επειδή εγώ από μόνη μου δεν λέω κάτι. Οι υπόλοιποι τα λένε. Όχι πιο πολύ εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή πιο πολύ εγώ σοκαρίστηκα όταν βγήκαν πληροφορίες και άρχισα να ψάχνω από πού βγήκαν και γιατί βγήκαν παρά ο ίδιος. Είμαστε μια χαρά. Κι εγώ προστατεύω ό,τι μπορώ να προστατεύσω και όλα καλά», ανέφερε η Δανάη Μπάρκα.

