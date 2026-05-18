Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και στο οποίο έχασαν τις ζωές τους μια μητέρα και η κόρη της. Το όχημα των δύο γυναικών ενεπλάκη σε τροχαίο, όταν 45χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μαρτυρία για το τροχαίο στη Ρόδο

Γυναίκα, που ήταν συνοδηγός σε τρίτο ΙΧ που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του τροχαίου, μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας όσα είδε. Όπως είπε, είδε ένα αυτοκίνητο, που ταιριάζει στην περιγραφή του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο, να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν τη φονική σύγκρουση.

Η μάρτυρας περιέγραψε το αυτοκίνητο να προσπερνά τα άλλα οχήματα, κάνοντας ζιγκ ζαγκ, ενώ η εξάτμιση έκανε εκκωφαντικό φόρυβο.

«Μεσημέρι, γύρω στις 12:00, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε η γυναίκα και συνέχισε:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ''Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον''. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Αφάντου. Ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες και τις μετέφεραν στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης οι τρεις επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 45χρονος, η σύντροφός του και ο γιος του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 45χρονος συνελήφθη και κρατείται. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.