Ρόδος: Νεκρές μάνα και κόρη σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου

Έγιναν σμπαράλια τα αυτοκίνητα

Ρόδος: Νεκρές μάνα και κόρη σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρό τροχαίο στη Ρόδο, με δύο γυναίκες (μητέρα και κόρη) να χάνουν τη ζωή τους.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, σε κεντρική διασταύρωση.
  • Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
  • Τρία άτομα από το δεύτερο όχημα (πατέρας, μητέρα, γιος) τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η Τροχαία Ρόδου διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρόδο, με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην περιοχή Αφάντου.

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών μετά τη σύγκρουση.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν αυτό ανετράπη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, πατέρας, μητέρα και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρική διασταύρωση στα Αφάντου της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα όχημα επιχείρησε να στρίψει στο φανάρι, όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.

