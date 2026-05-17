Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρόδο, με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην περιοχή Αφάντου.

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών μετά τη σύγκρουση.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν αυτό ανετράπη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, πατέρας, μητέρα και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρική διασταύρωση στα Αφάντου της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα όχημα επιχείρησε να στρίψει στο φανάρι, όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.