Akylas: Η συγκίνηση on camera κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος», δήλωσε

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη Eurovision / Βίντεο: star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, όπου κατέκτησε την 10η θέση με το τραγούδι «Ferto».
  • Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον υποδέχθηκαν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές με ελληνικές σημαίες.
  • Ο Akylas εξέφρασε τη συγκίνησή του και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του απίστευτη.
  • Ανέφερε ότι το ταξίδι αυτό είναι η αρχή για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.
  • Η μητέρα του τον συνεχάρη και τον αγκάλιασε σφιχτά, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της.

Έχοντας στις αποσκευές του όλη την αγάπη που εισέπραξε όσο βρισκόταν στη Βιέννη για τη Eurovision 2026, ο Akylas επέστρεψε πριν από λίγη ώρα στην Ελλάδα, όπου τον περίμενε ένα ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα.

Akylas: Η συγκίνηση on camera κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα

Κρατώντας ελληνικές σημαίες, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές κατέκλυσαν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να συγχαρούν τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας για την πορεία του στον διαγωνισμό και την κατάκτηση της 10ης θέσης με το «Ferto».

Συγκινημένος επέστρεψε στην Ελλάδα ο Akylas / NDP Photo Agency

Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»

Στις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Για ακόμη μία φορά ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, τονίζοντας πως αυτό το ταξίδι αποτελεί την αρχή για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

«Ήταν απίστευτο, μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος», είπε αρχικά ο Akylas.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ήταν δύσκολο, γιατί ένιωσα πως όλο αυτό που χτιζόταν τόσο καιρό ξαφνικά τελείωσε. Η αγάπη του κόσμου όμως ήταν τόσο μεγάλη και αυτό ήταν πραγματικά απίστευτο».

«Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Εγώ έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που καταφέραμε. Η ομάδα μας δούλεψε πολύ σκληρά και αισθάνομαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους.

Η μητέρα μου ήταν πολύ χαρούμενη. Μου είπε ότι ήμουν φανταστικός και με αγκάλιασε σφιχτά. Μετά από όλα όσα ζήσαμε χθες, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι», κατέληξε ο Akylas.

