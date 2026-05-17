Μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης στη Eurovision 2026, ο Akylas ετοίμασε βαλίτσες και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετός κόσμος αναμένεται να βρεθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς το ελληνικό κοινό ετοιμάζει θερμή υποδοχή για να συγχαρεί τον καλλιτέχνη για την προσπάθειά του.

Η κάμερα του star.gr κατέγραψε την άφιξη του Akyla στο αεροδρόμιο της Βιέννης, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αθήνα. Ο ίδιος, αν και εμφανώς κουρασμένος, σταμάτησε για φωτογραφίες και ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά όλους όσοι τον στήριξαν.

Στη συνέχεια, η ελληνική αποστολή επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, όπου τους περίμενε επίσης θερμή υποδοχή από το πλήρωμα και τους επιβάτες.

«Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθεια, το πάθος και την εκπροσώπηση της χώρας μας. Η συμμετοχή και η ξεχωριστή σας παρουσία στη σκηνή της Ευρώπης μας έκανε υπερήφανους. Καλή συνέχεια στη μουσική σας πορεία», ακούστηκε από τα μεγάφωνα, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να φωνάζουν «Μπράβο, Ακύλα!».

Ο Akylas, μπορεί να μην κατέκτησε το τρόπαιο, κατάφερε όμως να κερδίσει την αγάπη του κοινού, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις με την ευγένεια και την καλοσύνη του.

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου