Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο

Γονείς τέρατα - Επί μήνες βασάνιζαν το παιδί τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 15:03 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 18/5/2026 - 24/5/2026
17.05.26 , 14:50 Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027 - Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»
17.05.26 , 14:27 Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων
17.05.26 , 14:24 Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
17.05.26 , 13:47 Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο
17.05.26 , 13:00 Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία
17.05.26 , 12:42 Προαγωγικές εξετάσεις: Ξεκινούν τη Δευτέρα στα Λύκεια
17.05.26 , 12:29 Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ακρωτηριάστηκαν δύο άνθρωποι
17.05.26 , 12:00 Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
17.05.26 , 11:49 Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision
17.05.26 , 11:31 Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν τον Akyla και το Ferto
17.05.26 , 11:29 Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν στην τρώγλη
17.05.26 , 10:37 1% Club: Καλεσμένοι η Κατερίνα Γερονικολού και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης
17.05.26 , 10:25 Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»
17.05.26 , 10:01 Traction: Ο Βασίλης Μηλιώνης συναντά το νέο HYUNDAI i20 σε ένα road trip
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ζευγάρι στη Ρωσία καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης τους, Σόνια, την οποία κρατούσαν σε ξύλινο κουτί για μήνες.
  • Η μικρή υπέστη σοβαρό υποσιτισμό και κακοποίηση, ζυγίζοντας λιγότερο από 10 κιλά όταν πέθανε.
  • Οι γονείς παραδέχθηκαν τα εγκλήματα τους, ισχυριζόμενοι ότι η Σόνια τους ενοχλούσε.
  • Μετά τον θάνατο, προσπάθησαν να καλύψουν την αλήθεια λέγοντας ότι το παιδί πέθανε από ασθένεια.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη οργή στη Ρωσία, με πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους στα social media.

Σοκ προκαλεί η είδηση της καταδίκης ενός ζευγαριού στη Ρωσία για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 2χρονης κόρης του, την οποία κρατούσαν για μήνες φυλακισμένη σε ένα ξύλινο κουτί, που έμοιαζε με φέρετρο

Οι 29χρονη Αικατερίνα Ο. και 31χρονος Ιλία Α. κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και ανθρωποκτονία της μικρής Σόνια, σύμφωνα με το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χαμπάροβσκ.

Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι δεν ήθελε να φροντίζει το παιδί του κι έτσι κατασκεύασε ένα ξύλινο κουτί μέσα στο οποίο το κλείδωνε για μεγάλα χρονικά διαστήματα που μπορεί να έφταναν ακόμα και τα δύο συνεχόμενα μερόνυχτα. 

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο οποίος περιέγραψε συνθήκες ακραίας κακοποίησης, το κοριτσάκι δεν μπορούσε να κινηθεί, να σταθεί όρθιο ή να καθίσει. 

Ζούσε μέσα σε ένα βρώμικο και αποπνικτικό περιβάλλον, χωρίς τη στοιχειώδη φροντίδα και υγιεινή. Παράλληλα οι δύο γονείς στερούσαν από το παιδί τους τροφή και νερό, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό. 

Πύργος: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος

Όταν πέθανε το παιδί ζύγιζε λιγότερο από δέκα κιλά και είχε καταρρεύσει από την πολύμηνη ασιτία.

Η βάναυση κακοποίηση της μικρής Σόνια κράτησε για μήνες, ενώ οι δύο γονείς τέρατα, δε σταματούσαν να είναι βίαιοι απέναντί της, ακόμα κι όταν εξασθενούσε. 

Το ζευγάρι παραδέχθηκε τα εγκλήματά του στο δικαστήριο, ενώ με πρωτοφανή κυνικότητα υποστήριξε πως η μικρή ήταν  «άτακτη» και «τους ενοχλούσε με τις κινήσεις της μέσα στο διαμέρισμα του ενός δωματίου».

Ρωσία: Μητέρα έβαλε τον γιο της σε σακούλα και «ρούφηξε» τον αέρα

Σύμφωνα με το SHOT, τα βασανιστήρια ξεκίνησαν τον Ιούνιο και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου «το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό, ζυγίζοντας το μισό από όσο την άνοιξη, λιγότερο από 10 κιλά». Το παιδί μπορούσε πλέον ελάχιστα να κινηθεί, δεν ανταποκρινόταν σε ερεθίσματα και είχε εξασθενήσει τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσε ούτε να κλάψει. 

«Τις τελευταίες ημέρες, οι άκαρδοι γονείς απλώς παρακολουθούσαν το μικρό κορίτσι τους να πεθαίνει», ανέφερε το δημοσίευμα.

Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»

Μετά τον θάνατο της Σόνια, οι γονείς της επιχείρησαν να συγκαλύψουν τα εγκλήματά του, λέγοντας σε φίλους και στις Αρχές ότι το παιδί είχε πεθάνει από «ασθένεια». Ωστόσο, συγγενείς που είδαν το παιδί ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο πατέρας καταδικάστηκε να εκτίσει την ποινή του σε φυλακή αυστηρού καθεστώτος, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε σε φυλακή γενικού καθεστώτος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη Ρωσία, με πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΩΣΙΑ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top