Σοκ προκαλεί η είδηση της καταδίκης ενός ζευγαριού στη Ρωσία για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 2χρονης κόρης του, την οποία κρατούσαν για μήνες φυλακισμένη σε ένα ξύλινο κουτί, που έμοιαζε με φέρετρο.

Οι 29χρονη Αικατερίνα Ο. και 31χρονος Ιλία Α. κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και ανθρωποκτονία της μικρής Σόνια, σύμφωνα με το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χαμπάροβσκ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι δεν ήθελε να φροντίζει το παιδί του κι έτσι κατασκεύασε ένα ξύλινο κουτί μέσα στο οποίο το κλείδωνε για μεγάλα χρονικά διαστήματα που μπορεί να έφταναν ακόμα και τα δύο συνεχόμενα μερόνυχτα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο οποίος περιέγραψε συνθήκες ακραίας κακοποίησης, το κοριτσάκι δεν μπορούσε να κινηθεί, να σταθεί όρθιο ή να καθίσει.

Ζούσε μέσα σε ένα βρώμικο και αποπνικτικό περιβάλλον, χωρίς τη στοιχειώδη φροντίδα και υγιεινή. Παράλληλα οι δύο γονείς στερούσαν από το παιδί τους τροφή και νερό, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό.

Όταν πέθανε το παιδί ζύγιζε λιγότερο από δέκα κιλά και είχε καταρρεύσει από την πολύμηνη ασιτία.

Η βάναυση κακοποίηση της μικρής Σόνια κράτησε για μήνες, ενώ οι δύο γονείς τέρατα, δε σταματούσαν να είναι βίαιοι απέναντί της, ακόμα κι όταν εξασθενούσε.

Το ζευγάρι παραδέχθηκε τα εγκλήματά του στο δικαστήριο, ενώ με πρωτοφανή κυνικότητα υποστήριξε πως η μικρή ήταν «άτακτη» και «τους ενοχλούσε με τις κινήσεις της μέσα στο διαμέρισμα του ενός δωματίου».

Σύμφωνα με το SHOT, τα βασανιστήρια ξεκίνησαν τον Ιούνιο και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου «το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό, ζυγίζοντας το μισό από όσο την άνοιξη, λιγότερο από 10 κιλά». Το παιδί μπορούσε πλέον ελάχιστα να κινηθεί, δεν ανταποκρινόταν σε ερεθίσματα και είχε εξασθενήσει τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσε ούτε να κλάψει.

«Τις τελευταίες ημέρες, οι άκαρδοι γονείς απλώς παρακολουθούσαν το μικρό κορίτσι τους να πεθαίνει», ανέφερε το δημοσίευμα.

Μετά τον θάνατο της Σόνια, οι γονείς της επιχείρησαν να συγκαλύψουν τα εγκλήματά του, λέγοντας σε φίλους και στις Αρχές ότι το παιδί είχε πεθάνει από «ασθένεια». Ωστόσο, συγγενείς που είδαν το παιδί ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο πατέρας καταδικάστηκε να εκτίσει την ποινή του σε φυλακή αυστηρού καθεστώτος, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε σε φυλακή γενικού καθεστώτος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη Ρωσία, με πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

