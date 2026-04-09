Πάτρα: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος

Προφυλακιστέοι και οι δύο για την κακοποίηση του μωρού

Ελλαδα
Ποια ήταν η κατάσταση του βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με κατάγματα, σημάδια από δαγκωματιές και από καψίματα - Βίντεο αρχείου «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα και ο σύντροφος της μητέρας ενός 10 μηνών βρέφους κατηγορούνται για κακοποίηση και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
  • Το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με εγκαύματα, κατάγματα και δαγκωματιές.
  • Ο σύντροφος φέρεται να είναι ο βασικός κακοποιητής, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στο βρέφος.
  • Η μητέρα κατηγορείται ότι δεν παρενέβη για να σταματήσει την κακοποίηση, παρά τα εμφανή σημάδια.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

Ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας βρέθηκαν το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η μητέρα του βρέφους που είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με εγκαύματα, κατάγματα, αλλά και δαγκωματιές και ο σύντροφός της, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με απόφαση της Ανακρίτριας και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το βρέφος έφερε πολλαπλά και ιδιαίτερα εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

H μητέρα του κακοποιημένου βρέφους είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως βασικός κακοποιητής φέρεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο βρέφος, δαγκώνοντάς το, αλλά και καίγοντάς το με τσιγάρο. 

Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού κατηγορείται ότι δεν παρενέβη, ώστε να σταματήσει την κακοποίηση, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα σημάδια στο σώμα του παιδιού ήταν εμφανή και εκτεταμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Πάτρα: Σημάδια κακοποίησης σε βρέφος με εγκαύματα, κατάγματα & δαγκωματιές

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της ιδιαίτερα σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνος Γκελντής
 

