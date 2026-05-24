Ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε την Ελένη και την Ελπίδα αν θα ξεκινήσουν εκείνες τις μαντεψιές ή αν θα αφήσουν τον Σπύρο και τον Δημήτρη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που θα τις «κυνηγάει» σε όλο τον γύρο του LINGO και τις κάλεσε να το σκεφτούν καλά.

LINGO: Η Ελένη κι η Ελπίδα ξεκίνησαν πρώτες τον γύρο

Η μία παίκτρια απάντησε αμέσως ότι θα ξεκινήσουν εκείνες, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει με χιούμορ το νάζι της και να αναρωτιέται αν η κίνηση αυτή γίνεται από ευγένεια ή από στρατηγική. Εκείνη παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει κι ότι θα δείξει στην πορεία, με τον παρουσιαστή να εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την ειλικρινή κίνηση στρατηγικής.

LINGO: Ο Δημήτρης έκανε την ανατροπή με τη λέξη που είπε

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής προλόγισε το επόμενο στάδιο ζητώντας το πρώτο λινκ, το τεσσάρι με το σύμφωνο, κι ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι γίνεται για διακόσια ευρώ. Απευθυνόμενος στην Ελένη, της είπε ότι το γράμμα που πρέπει να παίξει είναι το «Β» κι ο χρόνος της ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα. Εκείνη επέλεξε τη λέξη «Βίλα», συλλαβίζοντάς τη, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει με διάθεση εντυπωσιασμού την επιλογή της και να επιβεβαιώνει ότι το γράμμα «Λ» μπήκε όντως στη σωστή του θέση.

LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς δεν περίμενε την ανατροπή που έγινε σε αυτόν τον γύρο!

Έπειτα, ο λόγος πέρασε στον Δημήτρη, ο οποίος πρότεινε τη λέξη «Βέλο» και τη συλλάβισε. Η απάντησή του προκάλεσε έντονη αντίδραση κι ενθουσιασμό. «Αμάν, αμάν, αμάν. Κουνήθηκε το background! Τι γίνεται παιδιά; Καταλάβατε πόσο βοήθησε ο πρόλογος; Το νιώσατε; Μπράβο Δημήτρη... σοκαρισμένος. Μπράβο Δημήτρη! Κάνω πλάκα.1660 ευρώ. 1580 ευρώ» είπε στους παίκτες ο Νίκος Μουτσινάς, που δεν περίμενε την ανατροπή αυτή!

