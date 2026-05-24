LINGO - Νίκος Μουτσινάς: «Αμάν! Κουνήθηκε το background!»

Ο Σπύρος κι ο Δημήτρης ξάφνιασαν τον παρουσιαστή

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το LINGO

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε τις παίκτριες αν θα ξεκινήσουν μαντεψιές ή θα αφήσουν τους άλλους παίκτες.
  • Μια παίκτρια αποφάσισε να ξεκινήσει, προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια από τον παρουσιαστή.
  • Το παιχνίδι προσφέρει έπαθλο 200 ευρώ και οι παίκτες καλούνται να προτείνουν λέξεις με το γράμμα "Β".
  • Η λέξη "Βίλα" επιβεβαιώθηκε σωστά, ενώ η πρόταση "Βέλο" από τον Δημήτρη προκάλεσε ενθουσιασμό.
  • Ο Μουτσινάς εξέφρασε την έκπληξή του για την ανατροπή και το συνολικό ποσό έφτασε τα 1660 ευρώ.

Ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε την Ελένη και την Ελπίδα αν θα ξεκινήσουν εκείνες τις μαντεψιές ή αν θα αφήσουν τον Σπύρο και τον Δημήτρη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που θα τις «κυνηγάει» σε όλο τον γύρο του LINGO και τις κάλεσε να το σκεφτούν καλά.

LINGO: Η Ελένη κι η Ελπίδα ξεκίνησαν πρώτες τον γύρο

Η μία παίκτρια απάντησε αμέσως ότι θα ξεκινήσουν εκείνες, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει με χιούμορ το νάζι της και να αναρωτιέται αν η κίνηση αυτή γίνεται από ευγένεια ή από στρατηγική. Εκείνη παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει κι ότι θα δείξει στην πορεία, με τον παρουσιαστή να εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την ειλικρινή κίνηση στρατηγικής.

LINGO: Η απίστευτη ανατροπή που ενθουσίασε τον Νίκο Μουτσινά!

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής προλόγισε το επόμενο στάδιο ζητώντας το πρώτο λινκ, το τεσσάρι με το σύμφωνο, κι ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι γίνεται για διακόσια ευρώ. Απευθυνόμενος στην Ελένη, της είπε ότι το γράμμα που πρέπει να παίξει είναι το «Β» κι ο χρόνος της ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα. Εκείνη επέλεξε τη λέξη «Βίλα», συλλαβίζοντάς τη, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει με διάθεση εντυπωσιασμού την επιλογή της και να επιβεβαιώνει ότι το γράμμα «Λ» μπήκε όντως στη σωστή του θέση

Έπειτα, ο λόγος πέρασε στον Δημήτρη, ο οποίος πρότεινε τη λέξη «Βέλο» και τη συλλάβισε. Η απάντησή του προκάλεσε έντονη αντίδραση κι ενθουσιασμό. «Αμάν, αμάν, αμάν. Κουνήθηκε το background! Τι γίνεται παιδιά; Καταλάβατε πόσο βοήθησε ο πρόλογος; Το νιώσατε; Μπράβο Δημήτρη... σοκαρισμένος. Μπράβο Δημήτρη! Κάνω πλάκα.1660 ευρώ. 1580 ευρώ» είπε στους παίκτες ο Νίκος Μουτσινάς, που δεν περίμενε την ανατροπή αυτή!

