Ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του νέου γύρου του LINGO, με το γράμμα «Κ» κι ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα.
Η Λίνα κάνει την πρώτη προσπάθεια με τη λέξη «Καρδιά», συλλαβίζοντάς την γράμμα προς γράμμα. Ο παρουσιαστής επιβεβαιώνει ότι το «Α» υπάρχει στη λέξη, καθώς και τα «Ι» και «Α» στο τέλος, αλλά σε διαφορετική θέση. Στη συνέχεια, παίρνει τον λόγο η άλλη παίκτρια, η οποία προτείνει τη λέξη «Καπέλο». Ο παρουσιαστής σχολιάζει ότι ψάχνει ακόμα τα γράμματα και ότι δεν της ήρθε κάποια ιδέα, σημειώνοντας ωστόσο ότι το γράμμα «Λ» βρίσκεται κάπου μέσα στη λέξη.
Η παίκτρια με το παράξενο όνομα που ήρθε να παίξει στο Lingo!
Η Λίνα επανέρχεται αμέσως δοκιμάζοντας τη λέξη «Καρύδι», με τον παρουσιαστή να την επαναλαμβάνει ενθαρρυντικά και να τονίζει ότι πλησιάζουν στη λύση. Ο Στέργιος προτείνει στη συνέχεια τη λέξη «Κανελί», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο χρώμα, με τον παρουσιαστή να δείχνει μια μικρή επιφύλαξη.
Καθώς ο χρόνος πιέζει, ο παρουσιαστής δίνει στη Λίνα την ευκαιρία για μια τελευταία προσπάθεια. Εκείνη επιλέγει τη λέξη «Καλάθι», συλλαβίζοντάς την προσεκτικά. Η επιλογή της αποδεικνύεται απόλυτα σωστή, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του παρουσιαστή, ο οποίος κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή ανατροπή της τελευταίας στιγμής που χάρισε στην ομάδα επιπλέον εξακόσια ευρώ.
Με αυτή την επιτυχία, η Λίνα κι η Χρυσάνθη αναδεικνύονται νικήτριες συγκεντρώνοντας το συνολικό ποσό των 2830 ευρώ. Ο Κώστας κι ο Στέργιος ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 1840 ευρώ, εισπράττοντας τα συγχαρητήρια του παρουσιαστή.
Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
«Πολύ θα ήθελα να παίξω κι εγώ αντίπαλός σας. Συγχαρητήρια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά», τους είπε ο Νίκος Μουτσινάς.
