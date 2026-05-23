LINGO: Η απίστευτη ανατροπή που ενθουσίασε τον Νίκο Μουτσινά!

Η εύρεση της λέξης που έκανε τη διαφορά

  • Ο Νίκος Μουτσινάς ξεκινάει νέο γύρο του LINGO με το γράμμα «Κ».
  • Η Λίνα προτείνει τη λέξη «Καλάθι», η οποία αποδεικνύεται σωστή.
  • Η νίκη της Λίνας και της Χρυσάνθης τους χαρίζει 2830 ευρώ συνολικά.
  • Ο Κώστας και ο Στέργιος ολοκληρώνουν με 1840 ευρώ.
  • Ο Μουτσινάς εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την ανατροπή και συγχαίρει τους παίκτες.

Ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του νέου γύρου του LINGO, με το γράμμα «Κ» κι ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα.

Η Λίνα κάνει την πρώτη προσπάθεια με τη λέξη «Καρδιά», συλλαβίζοντάς την γράμμα προς γράμμα. Ο παρουσιαστής επιβεβαιώνει ότι το «Α» υπάρχει στη λέξη, καθώς και τα «Ι» και «Α» στο τέλος, αλλά σε διαφορετική θέση. Στη συνέχεια, παίρνει τον λόγο η άλλη παίκτρια, η οποία προτείνει τη λέξη «Καπέλο». Ο παρουσιαστής σχολιάζει ότι ψάχνει ακόμα τα γράμματα και ότι δεν της ήρθε κάποια ιδέα, σημειώνοντας ωστόσο ότι το γράμμα «Λ» βρίσκεται κάπου μέσα στη λέξη.

Η Λίνα επανέρχεται αμέσως δοκιμάζοντας τη λέξη «Καρύδι», με τον παρουσιαστή να την επαναλαμβάνει ενθαρρυντικά και να τονίζει ότι πλησιάζουν στη λύση. Ο Στέργιος προτείνει στη συνέχεια τη λέξη «Κανελί», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο χρώμα, με τον παρουσιαστή να δείχνει μια μικρή επιφύλαξη

Καθώς ο χρόνος πιέζει, ο παρουσιαστής δίνει στη Λίνα την ευκαιρία για μια τελευταία προσπάθεια. Εκείνη επιλέγει τη λέξη «Καλάθι», συλλαβίζοντάς την προσεκτικά. Η επιλογή της αποδεικνύεται απόλυτα σωστή, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του παρουσιαστή, ο οποίος κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή ανατροπή της τελευταίας στιγμής που χάρισε στην ομάδα επιπλέον εξακόσια ευρώ.

Με αυτή την επιτυχία, η Λίνα κι η Χρυσάνθη αναδεικνύονται νικήτριες συγκεντρώνοντας το συνολικό ποσό των 2830 ευρώ. Ο Κώστας κι ο Στέργιος ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 1840 ευρώ, εισπράττοντας τα συγχαρητήρια του παρουσιαστή.

«Πολύ θα ήθελα να παίξω κι εγώ αντίπαλός σας. Συγχαρητήρια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά», τους είπε ο Νίκος Μουτσινάς.

