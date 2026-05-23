Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική Μετά Από Τροχαίο

Ιωάννινα: Στην εντατική μετά από τροχαίο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 20:29 Mικρολίμανο: Η επιστροφή-θρίλερ του «Τιτί» στην Ελλάδα μετά την Αλβανία
23.05.26 , 20:22 Τελικός Euroleague: Τρέλα για ένα εισιτήριο -Πανάκριβα τα «μαγικά χαρτάκια»
23.05.26 , 19:51 Audi RS 5: Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή
23.05.26 , 19:42 LINGO: Η απίστευτη ανατροπή που ενθουσίασε τον Νίκο Μουτσινά!
23.05.26 , 19:10 Ιωάννινα: Στην εντατική μετά από τροχαίο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου
23.05.26 , 19:00 Ιστορική έκθεση με όλα τα BMW Art Cars
23.05.26 , 18:45 Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
23.05.26 , 18:45 LINGO: Το... LINGO παικτριών στον Νίκο Μουτσινά - Το βρήκε;
23.05.26 , 17:42 Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
23.05.26 , 17:03 Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef
23.05.26 , 17:00 Τι να φορέσεις σε γάμο: 4 chic looks κάτω από 200 ευρώ
23.05.26 , 16:45 Όλγα Κεφαλογιάννη: Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια
23.05.26 , 16:06 Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
23.05.26 , 15:47 Θεσσαλονίκη: 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία με όπλο!
23.05.26 , 15:30 Πειραιάς: Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός «Τίτι»​​​​​ που τραυματίσθηκε
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Στέλιος Βολιτάκης) και epirusgate.gr
Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική Μετά Από Τροχαίο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με τον πρώην ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, προκαλώντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Ο 33χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
  • Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρο και δυνάμεις της Τροχαίας.
  • Η ΑΕΚ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον Οικονόμου και την οικογένειά του.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μάριο Οικονόμου να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.  

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 33χρονου ποδοσφαιριστή.  

Μάριος Οικονόμου

Ο πρώη ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου / Φωτογραφία αρχείου Intime (Στέλιος Βολιτάκης)

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων. 

Ιωάννινα: Στην εντατική μετά από τροχαίο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Στιγμιότυπα από το σημείο του τροχαίου στα Ιωάννινα / Φωτογραφίες epirusgate.gr

Τροχαίο Ιωάννινα

Η AEK εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της και την οικογένειά του μέσω σχετικής ανακοίνωσης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 |
AEK
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top