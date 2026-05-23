Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική Μετά Από Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μάριο Οικονόμου να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 33χρονου ποδοσφαιριστή.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων.
Η AEK εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της και την οικογένειά του μέσω σχετικής ανακοίνωσης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.