Κ. Μπακογιάννης: «Δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος στα επαγγελματικά της Σίας»

Όσα είπε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων για τη σύζυγό του

Ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του Φαλήρου. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που έδειξαν η οικογένειά τους και τα παιδιά τους το βράδυ του τελευταίου δελτίου ειδήσεων της δημοσιογράφου.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι!. Εκεί εξήγησε ότι η παρουσία της οικογένειας έξω από τις εγκαταστάσεις του σταθμού ήταν μια αυθόρμητη κίνηση που είχε συζητηθεί αρκετά μεταξύ τους.

«Το συζητήσαμε πολύ μεταξύ μας με τα παιδιά. Θέλαμε πολύ να το κάνουμε. Η Σία είναι ένας άνθρωπος που δίνει για όλους εμάς τα πάντα, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μας κρατάει όλους όρθιους. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να είμαστε εκεί και το θεωρώ και αυτονόητο. Δεν ήξερε ότι είμαστε εκεί», είπε αρχικά ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναιών, στάθηκε και στο γεγονός ότι οι αποφάσεις για την επαγγελματική πορεία της συζύγου του ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια. Όπως σημείωσε, δεν θεωρεί ότι μπορεί να την κατευθύνει σε ζητήματα που αφορούν τη δημοσιογραφία.

«Δεν μπορώ να είμαι πάρα πολύ χρήσιμος στη Σία στα επαγγελματικά της. Ο δικός σας χώρος, της δημοσιογραφίας είναι ένας άλλος χώρος. Συχνά-πυκνά συναντιόμαστε, αλλά εσείς έχετε τους δικούς σας κανόνες και τη δική σας φιλοσοφία. Δε μπορούσα να προσφέρω πραγματικά κάτι το πολύ ουσιαστικό. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να πω, πως ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε εδώ. Η οικογένειά μας είναι εδώ, είμαστε ένα, είμαστε ισχυροί. Εγώ τη βρήκα τη Σία να λέει τις ειδήσεις. Είχε μια πορεία που προϋπήρχε εμού. Είκοσι χρόνια τώρα δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Το αντίθετο...», πρόσθεσε.

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου

Το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το παιδικό της βιβλίο με τίτλο Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ στο κέντρο της Αθήνας. Ο Κώστας Μπακογιάννης βρέθηκε δίπλα της για να στηρίξει τη νέα αυτή κίνηση.

Ο ίδιος προχώρησε και σε ανάρτηση με φωτογραφίες από την παρουσίαση, γράφοντας: «Καλοτάξιδο Σία μου το νέο σου βιβλίο. Γραμμένο για τον Δήμο μας και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Να μάθουν να αγαπούν και να αγαπιούνται. Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή εμάς των γονέων».

Η αφιέρωση της Σίας Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που την περίμεναν στην παρουσίαση του βιβλίου της και στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο "Buongiorno" έκανε μια αναφορά στην οικογένειά της, στον Κώστα Μπακογιάννη και στα παιδιά τους.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αφιέρωσε το βιβλίο της στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, λέγοντας: «Το βιβλίο το αφιερώνω στα τέσσερα παιδιά μας και σε όλα τα παιδιά που έχουν χρυσές καρδιές».

Θυμίζουμε ότι η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2017 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους απέκτησαν τον γιο τους, Δήμο Μπακογιάννη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει ακόμη τρία παιδιά από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Κάλλια Καμπουρίδου.

