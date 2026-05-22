Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star

Μέριλ Στριπ & Αν Χάθαγουεϊ το Σάββατο 23/5/26 στις 21:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
22.05.26 , 16:01 Πέθανε γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος
22.05.26 , 16:00 Κάλυμνος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του 47χρονου
22.05.26 , 16:00 Όσα είδαμε στο Australian Fashion Week 2026 και θέλουμε να αντιγράψουμε
22.05.26 , 16:00 Κυριάκος Σαλής: Η ηλικία, η καταγωγή και το βιογραφικό του
22.05.26 , 15:48 Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του
22.05.26 , 15:47 Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
22.05.26 , 15:31 Ιωάννα Τούνη: Με iconic dress στις Κάννες - Περπάτησε στο κόκκινο χαλί
22.05.26 , 15:24 Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
22.05.26 , 15:20 Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου
22.05.26 , 14:54 Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε
22.05.26 , 14:36 Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star
22.05.26 , 14:20 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»
22.05.26 , 14:19 Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Ο Διάβολος Φοράει Prada" προβάλλεται το Σάββατο 23/5/26 στις 21:00 στο Star.
  • Πρωταγωνιστούν οι Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ, με θέμα την επαγγελματική ζωή μιας νεαρής δημοσιογράφου στο χώρο της μόδας.
  • Η ταινία είχε προϋπολογισμό 35 εκατομμυρίων δολαρίων και παγκόσμιες εισπράξεις 326,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ και κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ.
  • Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ και περιλαμβάνει εμφανίσεις διάσημων μοντέλων.

Μη χάσετε την κωμωδία αμερικανικής παραγωγής του 2006, Ο Διάβολος Φοράει Prada, με τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ, το Σάββατο 23/5/26 στις 21:00 στο Star.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Άντρια Σακς έχει πρόσφατα αποφοιτήσει από το  κολέγιο. Το  μεγαλύτερο όνειρό της είναι να γίνει δημοσιογράφος και θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση του όταν πιάνει δουλειά σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε, καθώς εκεί δεν αναπτύσσει το ταλέντο της στο γράψιμο, αλλά το ταλέντο της ως βοηθός της διευθύντριας του περιοδικού, Μιράντα Πρίστλεϊ. Το πρόβλημα είναι ότι η Μιράντα είναι μια σκληρή, δύσκολη, στριφνή και απαιτητική επαγγελματίας, που κάνει καθημερινά τη ζωή της Άντρια αληθινή κόλαση.

Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star

Η Άντρια αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να αλλάξει το στιλ της και να προσαρμοστεί στο νέο εργασιακό της περιβάλλον, ώστε να κερδίσει την αποδοχή του αφεντικού της, αλλά και των επικριτικών συναδέλφων της, κυρίως της σνομπ Έμιλι. Παρά τις δραστικές αλλαγές στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά της, η Άντρια συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, εξαιτίας του έντονα απαιτητικού ρυθμού της Μιράντα, αλλά και των, σχεδόν, ακατόρθωτων καθηκόντων, που έχει αναλάβει, τα οποία στο τέλος αφήνουν την Άντρια χωρίς προσωπική ζωή, αγόρι, οικογένεια και φίλους…

•    Με προϋπολογισμό 35.000.000 δολάρια, η ταινία  έκανε άνοιγμα τριημέρου στη 2η θέση με 27,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Οι συνολικές εισπράξεις στο αμερικανικό box office έφτασαν τα 124,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 201,8 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως απέφερε 326,5 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η 17η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική για το 2006 και η 12η παγκοσμίως. 
•    Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ. Η συγγραφέας εμφανίζεται στην ταινία στο ρόλο της νταντάς των δίδυμων παιδιών της Μιράντα.

Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star

•    Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στις κατηγορίες «Α’ Γυναικείος Ρόλος» και «Σχεδιασμός Κοστουμιών». Η Μέριλ Στριπ κέρδισε για την ερμηνεία της «Χρυσή Σφαίρα» στην κατηγορία «Α’ Γυναικείος Ρόλος σε κωμωδία».

•    Η ταινία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα της Μέριλ Στριπ, μετά το «Mamma Mia» και την πέμπτη στην καριέρα της Αν Χάθαγουεϊ, μετά τις ταινίες «Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή», «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Οι Άθλιοι», «Rio».
•    Τα γυρίσματα κράτησαν 57 μέρες.

Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star

•    Στην ταινία εμφανίζονται τα super model Ζιζέλ Μπούντχεν, Χάιντι Κλουμ, Ιβάνκα Τραμπ και ο βρετανός φωτογράφος μόδας Νάιτζελ Μπάρκερ.
•    Η Μέριλ Στριπ δώρισε την γκαρνταρόμπα της σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό.
•    Πολλοί γνωστοί σχεδιαστές μόδας και αξεσουάρ επέτρεψαν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα τους στην ταινία με αποτέλεσμα να γίνει μια από τις ταινίες με τα πιο ακριβά κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star

•    Η συνεργασία του Στάνλεϊ Τούτσι με την Έμιλι Μπλαντ είχε και ένα ακόμα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Έξι χρόνια μετά, ο Στάνλεϊ Τούτσι παντρεύτηκε την αδελφή της Έμιλι Μπλαντ και εκείνη ήταν παράνυμφος, αλλά κανείς δεν φόραγε Prada.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ
Παίζουν: Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σάιμον Μπέικερ

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA»
 |
THE DEVIL WEARS PRADA
 |
STAR
 |
ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ
 |
ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top