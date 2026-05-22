Μη χάσετε την κωμωδία αμερικανικής παραγωγής του 2006, Ο Διάβολος Φοράει Prada, με τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ, το Σάββατο 23/5/26 στις 21:00 στο Star.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Άντρια Σακς έχει πρόσφατα αποφοιτήσει από το κολέγιο. Το μεγαλύτερο όνειρό της είναι να γίνει δημοσιογράφος και θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση του όταν πιάνει δουλειά σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε, καθώς εκεί δεν αναπτύσσει το ταλέντο της στο γράψιμο, αλλά το ταλέντο της ως βοηθός της διευθύντριας του περιοδικού, Μιράντα Πρίστλεϊ. Το πρόβλημα είναι ότι η Μιράντα είναι μια σκληρή, δύσκολη, στριφνή και απαιτητική επαγγελματίας, που κάνει καθημερινά τη ζωή της Άντρια αληθινή κόλαση.

Η Άντρια αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να αλλάξει το στιλ της και να προσαρμοστεί στο νέο εργασιακό της περιβάλλον, ώστε να κερδίσει την αποδοχή του αφεντικού της, αλλά και των επικριτικών συναδέλφων της, κυρίως της σνομπ Έμιλι. Παρά τις δραστικές αλλαγές στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά της, η Άντρια συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, εξαιτίας του έντονα απαιτητικού ρυθμού της Μιράντα, αλλά και των, σχεδόν, ακατόρθωτων καθηκόντων, που έχει αναλάβει, τα οποία στο τέλος αφήνουν την Άντρια χωρίς προσωπική ζωή, αγόρι, οικογένεια και φίλους…

• Με προϋπολογισμό 35.000.000 δολάρια, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στη 2η θέση με 27,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Οι συνολικές εισπράξεις στο αμερικανικό box office έφτασαν τα 124,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 201,8 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως απέφερε 326,5 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η 17η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική για το 2006 και η 12η παγκοσμίως.

• Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ. Η συγγραφέας εμφανίζεται στην ταινία στο ρόλο της νταντάς των δίδυμων παιδιών της Μιράντα.

• Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στις κατηγορίες «Α’ Γυναικείος Ρόλος» και «Σχεδιασμός Κοστουμιών». Η Μέριλ Στριπ κέρδισε για την ερμηνεία της «Χρυσή Σφαίρα» στην κατηγορία «Α’ Γυναικείος Ρόλος σε κωμωδία».

• Η ταινία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα της Μέριλ Στριπ, μετά το «Mamma Mia» και την πέμπτη στην καριέρα της Αν Χάθαγουεϊ, μετά τις ταινίες «Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή», «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Οι Άθλιοι», «Rio».

• Τα γυρίσματα κράτησαν 57 μέρες.

• Στην ταινία εμφανίζονται τα super model Ζιζέλ Μπούντχεν, Χάιντι Κλουμ, Ιβάνκα Τραμπ και ο βρετανός φωτογράφος μόδας Νάιτζελ Μπάρκερ.

• Η Μέριλ Στριπ δώρισε την γκαρνταρόμπα της σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό.

• Πολλοί γνωστοί σχεδιαστές μόδας και αξεσουάρ επέτρεψαν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα τους στην ταινία με αποτέλεσμα να γίνει μια από τις ταινίες με τα πιο ακριβά κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου.

• Η συνεργασία του Στάνλεϊ Τούτσι με την Έμιλι Μπλαντ είχε και ένα ακόμα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Έξι χρόνια μετά, ο Στάνλεϊ Τούτσι παντρεύτηκε την αδελφή της Έμιλι Μπλαντ και εκείνη ήταν παράνυμφος, αλλά κανείς δεν φόραγε Prada.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ

Παίζουν: Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σάιμον Μπέικερ

