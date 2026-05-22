DENZA Chopard Z9GT: Ένα κόσμημα στο Φεστιβάλ των Καννών

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD με επίκεντρο την τεχνολογία, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή one-off έκδοση της ναυαρχίδας της, Z9GT, με αφορμή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026. Προϊόν συνεργασίας με τον φημισμένο ελβετικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων Chopard, επίσημο συνεργάτη του Cannes Film Festival, το DENZA Chopard Z9GT θα προσφερθεί στο 32ο amfAR Gala Cannes — τη λαμπερή φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο περιθώριο του φεστιβάλ με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του AIDS.

Το DENZA Chopard Z9GT συνδυάζει επιρροές από τον κόσμο της μόδας με τις τεχνολογικές του καινοτομίες, που το αναδεικνύουν σε μια ξεχωριστή πρόταση: τρεις ηλεκτροκινητήρες για σταθερότητα και ευελιξία, ισχύ άνω των 1.150 ίππων, επιτάχυνση 0-100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και, χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging, δυνατότητα πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας σε μόλις εννέα λεπτά.

Το DENZA Chopard Z9GT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας «Technology Drives Elegance».