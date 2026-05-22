Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό η 21η Μαΐου είναι μέρα «διπλής χαράς», καθώς εκτός από την ονομαστική του γιορτή, έχει και τα γενέθλιά του!
Για τα 40 του χρόνια, λοιπόν, διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας και γιόρτασε τη μέρα με μουσική και όλους τους αγαπημένους του ανθρώπους, φίλους και οικογένεια!
Η τούρτα γενεθλίων του είχε σχήμα καμπάνας, εμπνευσμένη από το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καμπάνες».
«Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, φίλοι και οικογένεια. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που κάνουμε πάρτι να ξέρετε, δεν έχω ξανακάνει πάρτι ποτέ στα γενέθλιά μου, συνήθως δούλευα. Όμως πραγματικά το εκτιμώ που είστε όλοι οι φίλοι εδώ που σας νιώθω οικογένειά μου! Ξεκινάει το πάρτι», ήταν τα λόγια του τραγουδιστή μετά το σβήσιμο του κεριού στην τούρτα.
Το κερί στη δική του τούρτα έσβησε κι ο αδελφός του τραγουδιστή, Παύλος. Είναι τρίδυμα αδέλφια, μαζί με την αδελφή τους, η οποία ζει στο εξωτερικό.
Οι καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Αργυρού
Εκτός από τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, τους γονείς του Βασίλη και Φωτεινή Αργυρού, την πεθερά του Μιράντα Πατέρα, πλήθος γνωστών προσώπων από την ελληνική showbiz παραβρέθηκαν στο πάρτι.
Εκεί ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Μαρίνα Βερνίκου και ο Μίλτος Καμπουρίδης, η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη Αθερινού κ.ά.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να γίνει δεύτερη φορά πατέρας, αφού η Αλεξάνδρα Νίκα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, που είναι κοριτσάκι. Το πρώτο τους μωρό, ο Βασίλης τους, είναι 18 μηνών. Το ζευγάρι θα γιορτάσει και την πρώτη επέτειο του γάμου τους, στις αρχές Ιουλίου.
Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, είδαμε κι ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού όταν η εγκυμονούσα σύζυγός του τον αγκάλιασε και του έδωσε ένα φιλί.