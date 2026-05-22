Την αποφυλάκιση του αρχηγού της «17Ν», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επανεξετάζει ο Άρειος Πάγος. Στο «μικροσκόπιο» του αντιεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη μπήκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Γιωτόπουλος ή «Λάμπρος» αναμένεται να δει την πόρτα της εξόδου των φυλακών.

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντεισαγγελέας ζήτησε το βούλευμα προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κρίση του αντεισαγγελέα αναμένεται άμεσα.

O Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε ως αρχηγός της «17Ν» - Eurokinissi

Το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου, μετά από 24 χρόνια κράτησης στις φυλακές, δόθηκε κατά την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Είχαν προηγηθεί τέσσερις απορριπτικές απαντήσεις. Μάλιστα και για την τελευταία αίτηση, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτηση.

Όμως, ο «Λάμπρος» της «17Ν», ο οποίος είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική του δράση, άσκησε έφεση και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αποφάσισε την αποφυλάκισή του, έναν χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής τους. Υπενθυμίζεται ότι οι πολυϊσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους.

Ο Άρειος Πάγος επανεξετάζει το βούλευμα για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου - Eurokinissi

Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής που άρχισε να ξετυλίγει τον μίτο της «17Ν» μετά την αποτυχημένη επίθεση στον Πειραιά, στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο Σάββας Ξηρός.

Σχεδόν όλοι οι συγκατηγορούμενοί του τον αναγνώρισαν ως τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, τον λεγόμενο «Λάμπρο» ή «Ψηλό». Ο ίδιος δεν παραδέχθηκε ποτέ τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση. Πλέον στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.