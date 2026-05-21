Ο Νίκος Οικονομόπουλος μπήκε για τα καλά σε mood Final Four και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους», δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να παίζει μπάσκετ σε εξωτερικό γήπεδο, δοκιμάζοντας τα σουτ του και δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε πραγματικά την προσοχή των followers του δεν ήταν μόνο οι μπασκετικές του ικανότητες, αλλά το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε tag τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τον νου σας», στέλνοντας με χιούμορ αλλά και νόημα το δικό του μήνυμα στήριξης στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού πριν από το κρίσιμο παιχνίδι.

Το story του τραγουδιστή έγινε αμέσως viral ανάμεσα στους φίλους της ομάδας, με πολλούς να σχολιάζουν πως ο Νίκος Οικονομόπουλος ζει έντονα κάθε μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού και δεν χάνει ευκαιρία να δείξει δημόσια τη στήριξή του.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει βρεθεί αρκετές φορές στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού, ενώ συχνά μέσα από τα social media εκφράζει την αγάπη και τον ενθουσιασμό του για την ομάδα του Πειραιά.

Με το Final Four να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των φιλάθλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε με τον δικό του τρόπο να δώσει θετική ενέργεια στους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη «μάχη» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.