Ο Χρήστος, ο Πέτρος και ο Σαμ συνεχίζουν να διεκδικούν το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ, έχοντας φτάσει επάξια στην προτελευταία ημέρα της Silver Εβδομάδας του MasterChef 10.

Στο αποψινό επεισόδιο, οι κριτές ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή δύο απαιτητικών δοκιμασιών, μέσα από τις οποίες θα προκύψουν οι δύο μεγάλοι φιναλίστ του Silver Επάθλου.

MasterChef: Αγωνία πριν το αποτέλεσμα

Η πρώτη δοκιμασία δεν ήταν άλλη από τη δημοφιλή «Follow the Chef», με τον πολύτιμο συνεργάτη του MasterChef, Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο, να αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή, δοκιμάζοντας παράλληλα και κρίνοντας ο ίδιος τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων.

Οι τρεις παίκτες κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα πιάτο όσο το δυνατόν πιο κοντά, τόσο γευστικά όσο και εμφανισιακά, σε εκείνο του καταξιωμένου chef. Εκείνος που κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο το πρωτότυπο ήταν ο Πέτρος, εξασφαλίζοντας απευθείας την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Silver Επάθλου.

«Πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ ανακουφισμένος», σχολίασε ο 24χρονος διαγωνιζόμενος αμέσως μετά τη νίκη του.

MasterChef: Ο Πέτρος είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού της Silver Week!

Η προσπάθεια του Χρήστου ήταν επίσης ιδιαίτερα κοντά στο πρωτότυπο πιάτο, ωστόσο υστέρησε ελαφρώς στη γεύση, γεγονός που τον οδήγησε σε νέα μαγειρική αναμέτρηση απέναντι στον Σαμ.

Αναφερόμενος στη μεταξύ τους μονομαχία, ο Σαμ είπε με χιούμορ: «Και μένω πάλι με τον Χρήστο. Εντάξει, είναι το κάρμα μου και το κάρμα του να μαγειρεύουμε μαζί στο ίδιο θρανίο, συμμαθητές, συμπαίκτες. Για να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό».

