Τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, υπό το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

¨Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star ο Γιώργος Ευγενιδης, από νωρίς το απόγευμα, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τον ιστορικό κινηματογράφο «Ολύμπιον», προκειμένου να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου σχηματισμού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στον χώρο της εκδήλωσης μέσα σε θερμό κλίμα, με υποστηρικτές να τη χειροκροτούν και να δηλώνουν πως βλέπουν στο πρόσωπό της μια νέα πολιτική προοπτική.

«Η Δημοκρατία βασίζεται στην αναγέννηση, στα νέα κόμματα και στις νέες ιδέες», ανέφερε πολίτης που βρέθηκε στην εκδήλωση, ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι το νέο εγχείρημα εκφράζει την ανάγκη για δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή.

Οι πολίτες έβαλαν υπογραφές για το καταστατικό του νέου κόμματος

Λίγο μετά τις 17:00 ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη συμμετοχή στο νέο κόμμα, με πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας να δίνουν το «παρών». Κάποιοι ταξίδεψαν ακόμη και από την Αθήνα για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Το κόμμα Καρυστιανού και οι πρώτες δηλώσεις

Με Παναγιώτη Ψωμιάδη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Υπό τους ήχους της «Οδού Ελλήνων» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το κλίμα έξω από το «Ολύμπιον» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκε και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης.

«Κάθε νέα προσπάθεια είναι ελπιδοφόρα. Αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα», δήλωσε ο κ. Ψωμιάδης.

Δεν έλειψαν και πιο έντονες εκδηλώσεις στήριξης προς τη Μαρία Καρυστιανού, με πολίτες να τη χαρακτηρίζουν «νέα Μπουμπουλίνα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή.

Αγροτοσυνδικαλιστές, στελέχη της αυτοδιοίκησης και πρώην αντιεμβολιαστές υγειονομικοί

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, όπως στελέχη της αυτοδιοίκησης, αγροτοσυνδικαλιστές και υγειονομικοί.

Ο ψυχίατρος Γιώργος Συρπής ανέφερε πως «κοινό στοιχείο είναι ο αγώνας για την αλήθεια και τη δικαίωση», ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, Αστέριος Καρακώττας, δήλωσε πως «συστρατεύεται» με τη νέα πολιτική προσπάθεια.

Για τους πολίτες που δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα του «Ολύμπιον», στήθηκε γιγαντοοθόνη στον πεζόδρομο, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του νέου κόμματος.

Το παρασκήνιο και τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star, Λευκή Γεωργάκη.

΄Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων την παρουσίαση έκανε η γνωστή ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.



