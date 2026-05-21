Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αναισθησιολόγο νοσοκομείου της Αττικής να ζητάει φακελάκι από ασθενή, για να μην ακυρωθεί το χειρουργείο. Ο γιατρός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχο περιστατικό, βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει βίντεο με τον αναισθησιολόγο, που ζητάει ελαφρά τη καρδία 100 με 150 ευρώ από ασθενή, για να τη βάλει χειρουργείο.

Η γυναίκα, που μπήκε στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» για προγραμματισμένη εγχείρηση στο πόδι, από το κρεβάτι του πόνου συναινεί διστακτικά στο ποσό που της ζητάει ο γιατρός.

«Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"»

«Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς, λέει, η ώρα πάει δώδεκα, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί (το χειρουργείο).

Του είπα ναι, αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα, ήταν από πίσω μου, δηλαδή. Ήθελε το ναι», είπε ο γιος της ασθενούς.

Τι ισχυρίζεται ο αναισθησιολόγος που ζήτησε φακελάκι

«Σε σαράντα μέρες βγαίνω στη σύνταξη», ισχυρίστηκε ο αναισθησιολόγος, που εργάζεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο από το 2013.

«Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο, από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», είπε ο αναισθησιολόγος, σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή LIVE NEWS.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο

Ο διοικητής του νοσοκομείου, μόλις είδε το βίντεο, διέταξε άμεσα κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών.

«Επί θητείας μου, καμία τέτοια πράξη δε θα γίνει ανεκτή. Είναι ήδη σε αργία, έχει ξεκινήσει η ΕΔΕ για να φύγει από το ΕΣΥ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο συγκεκριμένος γιατρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Το 2018 φέρεται να είχε ζητήσει φακελάκι πάλι 150 ευρώ από ασθενή, όμως είχε αθωωθεί από το δικαστήριο και είχε επιστρέψει στα καθήκοντά του.

