Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»

Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι δεν οφείλεται σε εκείνον

Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» ματαιώθηκε επίσημα από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.
  • Φήμες ανέφεραν ότι η ματαίωση σχετίζεται με την ψυχολογική κατάσταση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη λόγω του θανάτου του πατέρα του.
  • Ο Άρης Καβατζίκης επικοινώνησε με τον Δαδακαρίδη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ισχύει ότι η ματαίωση οφείλεται σε αυτόν.
  • Η ματαίωση σχετίζεται με προσωπικά και τεχνικά προβλήματα άλλου ατόμου, όχι του Δαδακαρίδη.

Η παράσταση «Οθέλλος» που θα περιόδευε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία του Γιάννης Μπέζου, με πρωταγωνιστές τους Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μιχάλης Σαράντης και Στεφανία Γουλιώτη, τελικά δε θα πραγματοποιηθεί. Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ανακοίνωσαν επίσημα τη ματαίωσή της.

Μάλιστα, υπήρξαν ορισμένες φήμες που ανέφεραν ότι οι τίτλοι τέλους της παράστασης πριν καν αρχίσει, πέφτουν λόγω του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. «Του στοίχισε πολύ ο θάνατος του πατέρα του» αναφέρεται στο ρεποράζ.

Το θέμα σχολιάστηκε και τηλεοπτικά, όταν ο Άρης Καβατζίκης, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, με αφορμή το δημοσίευμα που αναφέρεται στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

«Εγώ επικοινώνησα με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ο οποίος αρκέστηκε να μου πει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αλλά υπό ποια έννοια δεν ισχύει, ότι η ματαίωση της παράστασης οφείλεται στον ίδιο… Δεν υπάρχει θέμα υγείας, ο ίδιος είναι καλά. Μου επιβεβαίωσε ότι δεν οφείλεται σε αυτόν.

Οι πληροφορίες μου λένε για απανωτά προβλήματα και προσωπικών και τεχνικών. Όντως παρουσιάστηκαν και κάποια προσωπικά προβλήματα. Κι επειδή πολλές φορές αγγίζουν και θέματα του απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, δεν ήταν από την πλευρά του Πυγμαλίωνα. Υπήρξε κάποιο θέμα και προσωπικό και τεχνικό σε άλλον άνθρωπο» είπε ο Καβατζίκης.

