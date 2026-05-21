«Ο έμπολα μπορεί να μεταδίδεται ταχύτερα από ότι αρχικά είχαμε εκτιμήσει», εκτιμά ο ΠΟΥ / Βίντεο Mega

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Air France με προορισμό τις ΗΠΑ, όταν οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στον εναέριο χώρο της χώρας, λόγω επιβάτη που από περιοχή όπου εμφανίζεται αύξηση κρουσμάτων του Έμπολα.

Η πτήση AF378, που είχε προορισμό το αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ στο Μίσιγκαν, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιβιβάστηκε «εκ παραδρομής», παρά τους περιορισμούς που ισχύουν για ταξιδιώτες από περιοχές με κρούσματα Έμπολα.

Ο Έμπολα βρίσκεται σε έξαρση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με εκατοντάδες κρούσματα / Φωτογραφία AP (Moses Sawasawa)

Όπως ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές, δεν έπρεπε να επιτραπεί στον συγκεκριμένο επιβάτη να ταξιδέψει στη χώρα, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκτροπής της πτήσης, πριν αυτή εισέλθει στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Η Air France διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποιο ιατρικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εισόδου του ιού Έμπολα στη χώρα. Το CDC και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει αυστηρότερους ελέγχους για ταξιδιώτες από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Ανησυχία ΠΟΥ για πανδημία του Έμπολα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε την ανησυχία του για το εύρος και την ταχύτητα της επιδημίας Έμπολα που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή την covid.

Στο Κονγκό και την Ουγκάντα οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Έμπολα είναι δύσκολες / Φωτογραφίες AP (Moses Sawasawa)

Ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία.

Μέχρι στιγμής πολύ λίγα δείγματα έχουν ελεγχθεί σε εργαστήρια και οι απολογισμοί στη ΛΔ Κονγκό βασίζονται κυρίως σε ύποπτα κρούσματα.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περίπου 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 139 θάνατοι που σχετίζονται με την ασθένεια, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί και περιστατικά στη γειτονική Ουγκάντα.