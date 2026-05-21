Συναγερμός σε πτήση λόγω Έμπολα - Δεν επιτράπηκε προσγείωση αεροσκάφους

Γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 12:34 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
21.05.26 , 12:31 Λαχταριστή τούρτα Black Forest από τον Γιώργο Ρήγα
21.05.26 , 12:20 Συναγερμός σε πτήση λόγω Έμπολα - Δεν επιτράπηκε προσγείωση αεροσκάφους
21.05.26 , 12:09 Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
21.05.26 , 12:08 Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
21.05.26 , 12:00 Πώς αφυπνίζουν οι Ταύροι στις σχέσεις και ο ρόλος τους στη μεταμόρφωση μας
21.05.26 , 11:54 Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών
21.05.26 , 11:42 MasterChef: Η εξομολόγηση του Κοντιζά και το τρολάρισμα του Κουτσόπουλου
21.05.26 , 11:06 Ιωάννα Τούνη: Τα «superfoods» που επιλέγει για το πρωινό της!
21.05.26 , 10:58 Φαμέλη: «Eίμαι μόνη μου. Είναι πρωτόγνωρο για μένα & κάπως μ' αρέσει»
21.05.26 , 10:55 Μάλτα: Συναρπαστικό ταξίδι στο «στολίδι» της Μεσογείου
21.05.26 , 10:51 Συγκλονίζει ο Μίλτος Καρατζάς: «Έπαθα μια σοβαρή ουρολοίμωξη»
21.05.26 , 10:35 Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
21.05.26 , 10:33 Κρήτη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 22 σπίτια για ναρκωτικά και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
21.05.26 , 10:10 Έρχεται η πλατφόρμα PosoKanei: Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
MasterChef: «Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις, ούτε η βοήθεια από τον εξώστη»
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Planespotter Geneva)
«Ο έμπολα μπορεί να μεταδίδεται ταχύτερα από ότι αρχικά είχαμε εκτιμήσει», εκτιμά ο ΠΟΥ / Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Air France με προορισμό τις ΗΠΑ, όταν οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στον εναέριο χώρο της χώρας, λόγω επιβάτη που από περιοχή όπου εμφανίζεται αύξηση κρουσμάτων του Έμπολα.  

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για τον θανατηφόρο Έμπολα: «Εξαπλώνεται πολύ γρήγορα»

Η πτήση AF378, που είχε προορισμό το αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ στο Μίσιγκαν, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιβιβάστηκε «εκ παραδρομής», παρά τους περιορισμούς που ισχύουν για ταξιδιώτες από περιοχές με κρούσματα Έμπολα. 

Έμπολα - Κονγκό

Ο Έμπολα βρίσκεται σε έξαρση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με εκατοντάδες κρούσματα / Φωτογραφία AP (Moses Sawasawa)

Όπως ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές, δεν έπρεπε να επιτραπεί στον συγκεκριμένο επιβάτη να ταξιδέψει στη χώρα, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκτροπής της πτήσης, πριν αυτή εισέλθει στον αμερικανικό εναέριο χώρο. 

Η Air France διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποιο ιατρικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών αρχών. 

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εισόδου του ιού Έμπολα στη χώρα. Το CDC και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει αυστηρότερους ελέγχους για ταξιδιώτες από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. 

Ανησυχία ΠΟΥ για πανδημία του Έμπολα 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε την ανησυχία του για το εύρος και την ταχύτητα της επιδημίας Έμπολα που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

Ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή την covid. 

Έμπολα: Δεκάδες νεκροί στο Κονγκό

Στο Κονγκό και την Ουγκάντα οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Έμπολα είναι δύσκολες / Φωτογραφίες AP (Moses Sawasawa)

Νεκροί σε Κονγκό Και Ουγκάντα Από Έμπολα

Ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία. 

Μέχρι στιγμής πολύ λίγα δείγματα έχουν ελεγχθεί σε εργαστήρια και οι απολογισμοί στη ΛΔ Κονγκό βασίζονται κυρίως σε ύποπτα κρούσματα. 

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περίπου 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 139 θάνατοι που σχετίζονται με την ασθένεια, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί και περιστατικά στη γειτονική Ουγκάντα.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΠΟΛΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΤΗΣΗ
 |
ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top