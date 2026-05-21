Μόλις 1,5 ώρα αεροπορικώς από την Αθήνα, θα συναντήσετε έναν μαγευτικό προορισμό, ιδανικό για ένα αξέχαστο city break. Ο λόγος για τη Μάλτα, ένα πανέμορφο μικρό μεσογειακό νησί νότια της Σικελίας, ανατολικά της Τυνησίας και βόρεια της Λιβύης.

Πρόκειται για ένα υπέροχο ταξίδι στο εξωτερικό, με συναρπαστικά αξιοθέατα που «πλημμυρίζουν» ιστορία και παραδεισένιες παραλίες που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Η Μάλτα θα σας προσφέρει ηλιόλουστες βόλτες σε γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μυρωδιά θάλασσας, υπέροχες συνταγές και ζεστή φιλοξενία. To νησί της Μάλτας είναι σχετικό μικρό, οπότε ένα τριήμερο είναι ιδανικό για να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά της και να την απολαύσετε στο έπακρο.

Η Μάλτα θα σας προσφέρει ηλιόλουστες βόλτες σε γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μυρωδιά θάλασσας και ζεστή φιλοξενία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ταξίδι στη Μάλτα: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας είναι πραγματικά κουκλίστικη, ενώ τη χαρακτηρίζει η μοναδική και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με τις όμορφες πλατείες, τις επιβλητικές εκκλησίες, τα εκατοντάδες καταστήματα εστίασης που έχουν τραπέζια έξω και μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα την οποίακοσμούν σκάφη, ferries και...γόνδολες. Στη Βαλέτα ξεχωρίζουν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάννη με τους πίνακες του Καραβάτζιο και τα παραδοσιακά κτίρια με τα ξύλινα μπαλκόνια.

H Βαλέτα, πρωτεύουσα της Μάλτας, είναι διάσημη για την εντυπωσιακή μπαρόκ αρχιτεκτονική της / Φωτογραφία: Unsplash.com

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πόλη έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο για την εντυπωσιακή μπαρόκ αρχιτεκτονική της, τα επιβλητικά τείχη της και τα περισσότερα από 320 ιστορικά μνημεία της σε απόσταση μόλις λίγων τετραγώνων.

Mην αμελήσετε να ανακαλύψετε τη «σιωπηλή» πόλη της Μάλτας, Μντίνα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει από την παραλιακή Βαλέτα μόλις 20 -25 λεπτά.

Tα γραφικά σοκάκια της Μντίνα στη Μάλτα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Μντίνα ήταν η πρωτεύουσα του νησιού κατά το Μεσαίωνα. Πρόκειται για μία μικρή πόλη με μόλις 300 κατοίκους, η οποία απέξω φαντάζει τεράστια λόγω των τειχών, αλλά στην πραγματικότητα μέσα σε 15 λεπτά την έχεις γυρίσει όλη με τα πόδια. Και εδώ η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική έχει την τιμητική της, ενώ η θέα από τα τείχη είναι άκρως συναρπαστική.

Ένα ακόμη μέρος που αξίζει να αφιερώσετε χρόνο να επισκεφθείτε είναι η Μόστα, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μάλτας και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού.

Η εκκλησία της Σάντα Μαρία Ασούντα, στην πόλη Μόστα στη Μάλτα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ξεχωρίζει για την τεράστια εκκλησία της Σάντα Μαρία Ασούντα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1860 και στο εσωτερικό του θα εντυπωσιαστείτε από το όμορφα διακοσμημένο εσωτερικό σε μπορντό και λευκά χρώματα. Η μνημειώδης ροτόντα δεσπόζει ψηλά πάνω από όλα τα γύρω κτίρια και επομένως είναι ορατή από μακριά, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησία της Μάλτας.

Λίγο πιο έξω από τη Βαλέτα, θα συναντήσετε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία του νησιού της Μάλτας, τον Άγιο Ιουλιανό. Εδώ θα βρείτε άπειρες επιλογές για διαμονή, καταστήματα, καφέ και εστιατόρια και είναι ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν την έντονη νυχτερινή ζωή.

Το χωριό του Ποπάυ στη Μάλτα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τέλος, εάν ταξιδεύετε με παιδιά, τότε μία υπέροχη πρόταση είναι να επισκεφθείτε το χωριό του Ποπάυ! Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κανονικό χωριό, με σπίτια που θυμίζουν παραμύθι, το οποίο χτίστηκε για να γίνει σκηνικό στην περίφημη ταινία του Ποπάυ.

Πλέον, έχει γίνει θεματικό πάρκο και ανάλογα με την εποχή θα συναντήσετε εκεί αρκετά δρώμενα και δραστηριότητες. Μην παραλείψετε να κατέβετε μέχρι την μαγευτική παραλία του χωριού και να κάνετε μία βουτιά στα κρυστάλλινα νερά.