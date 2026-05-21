Ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στις 18 Ιουνίου

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει την Πέμπτη 18 Ιουνίου στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει.

Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «Πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής.

Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.

Επί σκηνής μαζί του:

Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Αλέξανδρος Πουλιάσης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο), Φοίβος Άνθης (τύμπανα), Έλενα Λεώνη (φωνητικά), Δανάη Πολίτη (φωνητικά) και οι τεχνικοί Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης (ηχοληψία).

Παραγωγή: Imaginart live music

Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Πέμπτη 18 Ιουνίου

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Κολοκοτρώνη 21

Ώρα έναρξης: 21.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panos-blaxos-moni-lazariston-thessaloniki-1/

Προπώληση: 15€

