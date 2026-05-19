Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει

Δημήτρης Κοντόπουλος: Όσα είπε σήμερα για τη νίκη του Βagaranga και της Βουλγαρίας/ Buongiorno

Ο φετινός θρίαμβος της Βουλγαρίας στη Eurovision έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα όνομα που εδώ και χρόνια συνδέεται με μεγάλες επιτυχίες του διαγωνισμού: τον Δημήτρη Κοντόπουλο.

Με τη νίκη της Dara και του εκρηκτικού «Bangaranga» στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός κατάφερε να κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφή του θεσμού, έπειτα από μια μακρά πορεία με πολυάριθμες συμμετοχές και σημαντικές διακρίσεις στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision, ο Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη

«Eκεί που ένιωσα κάτι ήταν στον ημιτελικό. Πίστευα ότι θα ήμασταν στο top 3, top 5, δεν πίστευα ότι θα κερδίσουμε», αποκάλυψε σήμερα ο Έλληνας συνθέτης, στην εκπομπή Buongiorno.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι ευρέως γνωστός στην ελληνική μουσική σκηνή για τις επιτυχημένες συνθέσεις του για κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Έχει συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο, την Καίτη Γαρμπή, τον Σάκη Ρουβά, τη Δέσποινα Βανδή, την Έλενα Παπαρίζου, την Άννα Βίσση και την Ηρώ.

Δημήτρης Κοντόπουλος: Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχει συνθέσει

Είναι στιγμές - Αντώνης Ρέμος

Εσένα μόνο- Καίτη Γαρμπή

Xάνω εσένα- Δέσποινα Βανδή

Όλα αλλάζουν - Δέσποινα Βανδή

Μέσα στη φωτιά σου - Έλενα Παπαρίζου

Σ΄ έναν τοίχο- Μιχάλης Χατζηγιάννης ft Μηδενιστής

Αλλάζω- Ηρώ

Παράλληλα, διατηρεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τη Eurovision, καθώς τραγούδια με την υπογραφή του έχουν πρωταγωνιστήσει τόσο στις ελληνικές συμμετοχές όσο και στις συμμετοχές άλλων χωρών του διαγωνισμού... με αποκορύφωμα τη φετινή!

Δημήτρης Κοντόπουλος: Oι συμμετοχές του στη Eurovision

Το 2007 ήταν η πρώτη συμμετοχή του Δημήτρη Κοντόπουλου ως συνθέτης σε τελικό του διαγωνισμού, με το «Work Your Magic», που ερμήνευσε ο Dmitry Koldun για τη Λευκορωσία. Το τραγούδι κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό.

Το 2008 συνυπέγραψε το «Shady Lady», που ερμήνευσε η Ani Lorak για την Ουκρανία και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2009 συνέθεσε το «This Is Our Night», με το οποίο ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέλαβε την 7η θέση.

Το 2013 συμμετείχε στη σύνθεση του «Hold Me», που ερμήνευσε ο Farid Mammadov για το Αζερμπαϊτζάν και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2016 συνέθεσε το «You Are the Only One», που ερμήνευσε ο Σεργκέι Λάζαρεφ για τη Ρωσία και κατέλαβε την 3η θέση, κερδίζοντας την τηλεψηφοφορία.

Το 2017 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «This Is Love», που ερμήνευσε η Demy για την Ελλάδα.

Το 2018 συμμετείχε στο «X My Heart» της Aisel για το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Το 2019 συνέθεσε το «Scream», με το οποίο ο Σεργκέι Λάζαρεφ κατέλαβε την 3η θέση για τη Ρωσία.

Το 2020 συμμετείχε στις δημιουργικές ομάδες των τραγουδιών «Prison» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και «Superg!rl» της Stefania για την Ελλάδα, ωστόσο ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας Covid- 19.

Το 2021 συμμετείχε στο «Sugar» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και στο «Last Dance» της Stefania για την Ελλάδα.

Το 2024 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «Liar», που ερμήνευσε η Σίλια Καψή για την Κύπρο και κατέλαβε τη 15η θέση.

Το 2025 συμμετείχε στο «Shh» του Theo Evan για την Κύπρο, το οποίο δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Το 2026 συνυπέγραψε μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, το «Bangaranga» της Dara για τη Βουλγαρία, το οποίο κέρδισε το τρόπαιο του 70ου διαγωνισμού της Eurovision.