Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι μία πετυχημένη παρουσιάστρια, ηθοποιός, δημοσιογράφος, YouTuber και μητέρα δύο αγοριών, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της και τραγουδιστή και κιθαρίστα Θοδωρή Μαραντίνη.

Γνωρίζοντας τη Σίσσυ Χρηστίδου - Το βιογραφικό της παρουσιάστριας

Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1980 στη Θεσσαλονίκη όπου και μεγάλωσε

Έχει ύψος, 1,75, είναι 45 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @sissychristidou

Από μικρή ηλικία έδειχνε ενδιαφέρον για τη μουσική και το τραγούδι, γι' αυτό φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο

Σε ηλικία 18 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ξεκινώντας τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη, με σκοπό να γίνει ηθοποιός, από όπου και αποφοίτησε τρία χρόνια μετά

Επιπρόσθετα έκανε σπουδές στη δημοσιογραφία και τηλεπαρουσίαση στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας

Στην αρχή με σκοπό να καλύψει τα έξοδά της, εργάστηκε αρχικά σε μια τράπεζα και έπειτα ξεκίνησε να συμμετάσχει σε διάφορα διαφημιστικά spots

Το ντεμπούτο της ως ηθοποιός έγινε το 2008 με τη συμμετοχή της στη ρομαντική κομεντί «Μόλις Χώρισα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει εργαστεί ως παρουσιάστρια σε πολλές ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως οι: «Όλα», «Όλα 5», «Όμορφος Κόσμος το πρωί», «Μες στην καλή χαρά», «Πρωινό ΑΝΤ1», «Έλα Χαμογέλα!» και «Χαμογέλα και Πάλι!»

Εκτός από την τηλεόραση, η Σίσσυ Χρηστίδου αρχολήθηκε και με τη μόδα, αφού για κάποια χρόνια (2013-2018) ασχολούνταν με το σχεδιασμό και την πώληση παιδικών και γυναικείων ενδυμάτων, ανοίγοντας το δικό της κατάστημα ρούχων και αξεσουάρ, το οποίο αποφάσισε να κλείσει έπειτα από πέντε χρόνια λειτουργίας

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, το 2005 ξεκίνησε τη σχέση της με τον τραγουδιστή και κιθαρίστα, Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Φίλιππο-Ραφαήλ (2008) και τον Μιχαήλ-Άγγελο (2013). Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του το 2009, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όμως το 2019, έπειτα από 13 χρόνια κοινής πορείας ανακοίνωσαν από κοινού τον χωρισμό τους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε κοινή έξοδό τους το 2011 / Φωτογραφία: NDP

Σίσσυ Χρηστίδου για τη μάχη της με τα κιλά: ««Άκουγα πάρα πολλές μπούρδες, μιλούσαν για μεθόδους που ποτέ δε θα σκεφτόμουν να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι»

Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν η Σίσσυ Χρηστίδου το θέμα των περιττών κιλών, έπειτα από τις εγκυμοσύνες της ήταν ένα ζήτημα που την απασχολούσε πολύ. Τους τελευταίους μήνες ακολουθεί μία συγκεκριμένη μέθοδο αδυνατίσματος, η οποία, όπως αναφέρει, την έχει βοηθήσει πολύ στην προσπάθειά της. Όπως ανέφερε: «Πρόκειται για μία μέθοδο που παρότι δεν είναι φαρμακευτική, είναι ιατρική. Είναι μια μέθοδος που γίνεται με την παρακολούθηση γιατρού, κάνεις εξετάσεις, είναι από πάνω σου και βλέπουν πώς ανταποκρίνεσαι στο πρόγραμμα και το προσαρμόζουν. Σου αλλάζει τη ζωή, σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης και σε βοηθάει με ασφαλή τρόπο να χάσεις με φυσικό τρόπο το περιττό βάρος και να το διατηρήσεις. Δεν είναι μια ακόμη δίαιτα, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που ταυτόχρονα σε εκπαιδεύει διατροφικά στις νέες σου συνήθειες».

Ενώ όπως είπε, τη συγκεκριμένη μέθοδο την έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν: «Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Έγω με αυτή τη μέθοδο καταφέρει πολύ σημαντική απώλεια μετά τις εγκυμοσύνες μου. Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται κάτω από ιατρική επίβλεψη, οπότε εγώ νιώθω ασφαλής».

Ενώ για τις ψευδείς πληροφορίες γύρω από δήθεν μεθόδους που φέρεται να ακολούθησε με σκοπό να χάσει τα περιττά κιλά, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι: «Άκουγα πάρα πολλές μπούρδες, μιλούσαν για μεθόδους που ποτέ δε θα σκεφτόμουν να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι... Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη μάχη την έχει δώσει πολλές φορές στη ζωή του και τη δίνω ακόμα».



Σίσσυ Χρηστίδου: «Οι άντρες που έχουν περάσει από τη ζωή μου δεν ήξεραν ποια είμαι, αυτό με βοήθησε να συνδεθώ»

Η Σίσσυ χρηστίδου είχε αναφερθεί σε παλιαότερες σχέσεις της όπου οι σύντροφοί της δεν γνώριζαν ποια είναι, κάτι που όπως αποκάλυψε τη βοήθησε στο να συνδεθεί περισσότερο μαζί τους: «Στις προσωπικές μου σχέσεις με τους άντρες, ειδικά οι άντρες που έχουν περάσει από τη ζωή μου, δεν ήξεραν ποια είμαι και θεωρώ ότι αυτό έχει βοηθήσει να συνδεθώ. Αν ο άλλος ξέρει μπορεί να έχει μια διαμορφωμένη εικόνα για σένα που μπορεί να μην είναι σωστή. Είναι πιο υγιές να γνωρίζεις κάποιον και να συστήνεσαι ξανά. Μπορεί να συμβεί…»

Ενώ όσον αφορά στην οικογένειά της, παραδέχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα παραδοσιακή: «Την τελευταία φορά που ήμουν ελεύθερη ήμουν 24 ετών και ξανά το 2019 που πήρα διαζύγιο. Καμία σχέση, αυτές οι δυο γυναίκες είναι δύο διαφορετικές. Το κοινό που έχουν μεταξύ τους είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος αρκετά παραδοσιακός και κλειστός στο κομμάτι της οικογένειας. Θέλω να κρατήσω αυτό το κομμάτι απομονωμένο με ό,τι έχει να κάνει με την υπόλοιπη ζωή μου. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει, απλώς στο δικό μου μυαλό δεν μπορεί να συνδυαστεί. Αυτό που θα κοιτούσα σε έναν άνδρα είναι αν είναι πατέρας, τι πατέρας είναι… Είναι καθοριστικό για μένα».