Για τις κόρες του, που το καλοκαίρι θα γίνουν 16 και 14 ετών, και την επανένωση της οικογένειας του στην Πάρο το περσινό καλοκαίρι, μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ακόμα αδυνατώ να πιστέψω ότι εγώ, που με θεωρώ... έναν ανώριμο πιτσιρικά, ότι έχω την ευθύνη δύο εφήβων, ενός νοικοκυριού, το ότι είμαι πατέρας. Ακόμα ακούω τη λέξη τόσα χρόνια και τη χαίρομαι. Δηλαδή γουστάρω να ακούω “μπαμπά, μπαμπάκα μου” τα υποκοριστικά όλα και το απολαμβάνω», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής στο Happy Day.

«Έχουνε μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή σαν χθες μου φαίνεται που μπορούσα και τις δύο να τις έχω αγκαλιά και τώρα πρέπει να ζητιανεύω την προσοχή», είπε για τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα.

Όπως αποκάλυψε, στη ζωή της οικογένειας έχουν πλέον μπει αγόρια και πως ακόμη, η μικρή του κόρη είναι πιο εκφραστική. «Άμα θέλω να μάθω κάτι, θα πρέπει να ρωτήσω τη μαμά [...]. Τους ξέρω τους λεγάμενους, δηλαδή έρχονται και στο σπίτι. Έχω την εντύπωση ότι δε θα εγκρίνω ποτέ κανέναν, αλλά έχω καταλήξει στο ότι με ενδιαφέρει, το οποίο ακούγεται κλισέ, να είναι ευτυχισμένες. Κι αν είναι ευτυχισμένες, δε θέλω να πω ότι δε μου πέφτει λόγος, αλλά στην τελική μάλλον δε μου πέφτει», συμπλήρωσε.

Ακόμη, μίλησε για τον πατέρα του Γιάννη Πάριο, σημειώνοντας πως δεν ξέρει πως είναι να μην έχει πατέρα τον Πάριο. Εξήγησε ότι μεγάλωσε με τη συνθήκη της αναγνωρισιμότητας του πατέρα του και με το να τον στερείται τα Χριστούγεννα και τις γιορτές λόγω από των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αλλά από την άλλη δεν έλειψε τίποτα στον ίδιο και τα αδέλφια του.

«Ζω ακριβώς το ίδιο, δεν μπορώ να πω στη γυναίκα μου ότι Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά θα πάμε διακοπές, γιατί τότε τραγουδάω. Η σκιά του πατέρα μου δε νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Όσο και να μεγαλώσω στη σκέψη της πλειοψηφίας του κόσμου είμαι ο γιος του Πάριου, γιατί είμαι ο γιος του Πάριου. Κάνουμε την ίδια δουλειά. Η μόνη σύγκριση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ευτυχώς έχει καταλαγιάσει [...]. Για μένα ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που υπάρχει», τόνισε.

Βαρθακούρης: «Είχαμε να πάμε στην Πάρο από το 2013, όποτε είχε καεί το σπίτι μας»

Το περασμένο καλοκαίρι, η οικογένεια Βαρθακούρη είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το reunion της στην Πάρο.

«Την τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, δηλαδή γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015 ακόμα, παρόλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και 2-3 χρόνια. Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δε με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε “μετακομίζω” στην “Πάρο” της γυναίκας μου, που είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση, πολύ εύκολο να πας εκεί που θέλεις», εξήγησε ο τραγουδιστής.

«Είπα (σ.σ πέρυσι), θα πάρω 5-6 μέρες άδεια από τον εαυτό μου και θα πάμε. Και περάσαμε τόσο όμορφα», κατέληξε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010 και το 2013 πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο. Οι κόρες τους, Μελωδία και Λιόνα είναι 15 ετών και 13 ετών αντίστοιχα.

Ο Χάρης είναι ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Πάριου και της πρώτης του συζύγου, Ντίνας Μαρκοπούλου. Ο τραγουδιστής απέκτησε ακόμη έναν γιο από τον πρώτο του γάμο, τον Θάναση, ο οποίος σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Ο δύο μικρότεροι γιοι του Γιάννη Πάριου, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Good Jobb Nicky είναι τα παιδιά που απέκτησε από τον γάμο του με τη Σοφία Αλιμπέρτη.