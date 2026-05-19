Βαρθακούρης: Oι κόρες, οι «λεγάμενοι» & το οικογενειακό reunion στην Πάρο

«Απολαμβάνω να ακούω “μπαμπά, μπαμπάκα μου”, τα υποκοριστικά όλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 13:48 Τραγωδία στο Περιστέρι: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο
19.05.26 , 13:45 Συναγερμός στην Αττική - Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, το διαζύγιο και τα παιδιά
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελινή: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
19.05.26 , 13:29 MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»
19.05.26 , 13:18 Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
19.05.26 , 13:04 Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται στην Ελλάδα με τον σύζυγό της
19.05.26 , 13:00 Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα, Δωρεάν στον Εθνικό Κήπο
19.05.26 , 12:53 Βαρθακούρης: Oι κόρες, οι «λεγάμενοι» & το οικογενειακό reunion στην Πάρο
19.05.26 , 12:41 Ναταλί Κάκκαβα: Το σχόλιο για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα
19.05.26 , 12:34 Σταματόπουλος: «Θα εκνευριστώ αν η Βάλια κάνει μόνη εκπομπή πριν από μένα»
19.05.26 , 12:31 Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
19.05.26 , 12:28 Ματίνα Νικολάου: «Το διαζύγιο το πέρασα σαν καταστροφή ζωής!»
19.05.26 , 12:20 Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές στην Αττική - Εκκενώσεις σχολείων
Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Βαρθακούρης: Όσα είπε για τις κόρες του/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα, που είναι 16 και 14 ετών, και την ευθύνη της πατρότητας.
  • Αναφέρθηκε στην επανένωση της οικογένειας στην Πάρο μετά από 10 χρόνια, λόγω της καταστροφής του σπιτιού τους το 2014.
  • Εξέφρασε την ανησυχία του για τους 'λεγάμενους' που εισέρχονται στη ζωή των κοριτσιών του, επισημαίνοντας την επιθυμία του για την ευτυχία τους.
  • Σχολίασε τη σχέση του με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, και την αναγνωρισιμότητά του, τονίζοντας ότι η σκιά του πατέρα του τον ακολουθεί.
  • Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν δύο κόρες, ενώ ο Χάρης έχει και έναν γιο από τον πρώτο του γάμο.

Για τις κόρες του, που το καλοκαίρι θα γίνουν 16 και 14 ετών, και την επανένωση της οικογένειας του στην Πάρο το περσινό καλοκαίρι, μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης

«Ακόμα αδυνατώ να πιστέψω ότι εγώ, που με θεωρώ... έναν ανώριμο πιτσιρικά, ότι έχω την ευθύνη δύο εφήβων, ενός νοικοκυριού, το ότι είμαι πατέρας. Ακόμα ακούω τη λέξη τόσα χρόνια και τη χαίρομαι. Δηλαδή γουστάρω να ακούω “μπαμπά, μπαμπάκα μου” τα υποκοριστικά όλα και το απολαμβάνω», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής στο Happy Day.

«Έχουνε μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή σαν χθες μου φαίνεται που μπορούσα και τις δύο να τις έχω αγκαλιά και τώρα πρέπει να ζητιανεύω την προσοχή», είπε για τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα.

Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της

Όπως αποκάλυψε, στη ζωή της οικογένειας έχουν πλέον μπει αγόρια και πως ακόμη, η μικρή του κόρη είναι πιο εκφραστική. «Άμα θέλω να μάθω κάτι, θα πρέπει να ρωτήσω τη μαμά [...]. Τους ξέρω τους λεγάμενους, δηλαδή έρχονται και στο σπίτι. Έχω την εντύπωση ότι δε θα εγκρίνω ποτέ κανέναν, αλλά έχω καταλήξει στο ότι με ενδιαφέρει, το οποίο ακούγεται κλισέ, να είναι ευτυχισμένες. Κι αν είναι ευτυχισμένες, δε θέλω να πω ότι δε μου πέφτει λόγος, αλλά στην τελική μάλλον δε μου πέφτει», συμπλήρωσε. 

Ο Γιάννης Πάριος αγκαλιά με τους τρεις γιους του!

Ακόμη, μίλησε για τον πατέρα του Γιάννη Πάριο, σημειώνοντας πως δεν ξέρει πως είναι να μην έχει πατέρα τον Πάριο. Εξήγησε ότι μεγάλωσε με τη συνθήκη της αναγνωρισιμότητας του πατέρα του και με το να τον στερείται τα Χριστούγεννα και τις γιορτές λόγω από των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αλλά από την άλλη δεν έλειψε τίποτα στον ίδιο και τα αδέλφια του.

 

«Ζω ακριβώς το ίδιο, δεν μπορώ να πω στη γυναίκα μου ότι Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά θα πάμε διακοπές, γιατί τότε τραγουδάω. Η σκιά του πατέρα μου δε νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Όσο και να μεγαλώσω στη σκέψη της πλειοψηφίας του κόσμου είμαι ο γιος του Πάριου, γιατί είμαι ο γιος του Πάριου. Κάνουμε την ίδια δουλειά. Η μόνη σύγκριση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ευτυχώς έχει καταλαγιάσει [...]. Για μένα ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που υπάρχει», τόνισε. 

Βαρθακούρης: «Είχαμε να πάμε στην Πάρο από το 2013, όποτε είχε καεί το σπίτι μας»

Το περασμένο καλοκαίρι, η οικογένεια Βαρθακούρη είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το reunion της στην Πάρο. 

«Την τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, δηλαδή γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί.  Το 2015 ακόμα, παρόλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και 2-3 χρόνια. Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δε με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε “μετακομίζω” στην “Πάρο” της γυναίκας μου, που είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση, πολύ εύκολο να πας εκεί που θέλεις», εξήγησε ο τραγουδιστής. 

«Είπα (σ.σ πέρυσι), θα πάρω 5-6 μέρες άδεια από τον εαυτό μου και θα πάμε. Και περάσαμε τόσο όμορφα», κατέληξε ο Χάρης Βαρθακούρης. 

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010 και το 2013 πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο. Οι κόρες τους, Μελωδία και Λιόνα είναι 15 ετών και 13 ετών αντίστοιχα.

Ο Χάρης είναι ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Πάριου και της πρώτης του συζύγου, Ντίνας Μαρκοπούλου. Ο τραγουδιστής απέκτησε ακόμη έναν γιο από τον πρώτο του γάμο, τον Θάναση, ο οποίος σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Ο δύο μικρότεροι γιοι του Γιάννη Πάριου, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Good Jobb Nicky είναι τα παιδιά που απέκτησε από τον γάμο του με τη Σοφία Αλιμπέρτη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΚΟΡΕΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
 |
ΑΔΕΛΦΙΑ
 |
ΠΑΡΟΣ
 |
ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top