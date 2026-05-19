Η χθεσινή αποχώρηση του Χάρη και η μετακίνηση του Ανδρέα στους «μπλε» αιφνιδίασαν τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι, πριν προλάβουν να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές, μαθαίνουν από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο ότι ξεκινά η Silver Week με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ!

Στο πλατό «εισβάλλει» ο πρώην νικητής του Silver Award, τις συνταγές του οποίου απολαμβάνουμε καθημερινά στο Breakfast@Star, Γιώργος Ρήγας. Ο «θείος» Λεωνίδας τον προανήγγειλε λέγοντας: «Ποιος άλλος θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα; Ο νικητής του Silver Award στο MasterChef 9, που μοιράζεται καθημερινά γνώσεις και συνταγές στο Breakfast@Star!».

Ο Ανδρέας έχει λιγούρες και ξεσπά στο πιάτο του. «Ανδρέα, γιατί έχουμε ενάμισι κομμάτι από τις πατάτες;», τον ρώτησε με απορία ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον ίδιο να παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είχα και παραπάνω, αλλά κάθισα να φάω».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star βλέπουμε τον Ανδρέα να επιστρέφει στον πάγκο του και να ξεκοκαλίζει με λαιμαργία το κρέας που είχε ετοιμάσει.

MasterChef: Η στιγμή που η κάμερα κάνει «τσακωτό» τον Ανδρέα να τρώει

Ο Γιώργος, παρακολουθώντας τον Ανδρέα να έχει πέσει με τα μούτρα στο φαγητό, δεν έκρυψε την απορία του: «Καλά, δεν είπες πριν από λίγο ότι σε πόνεσε η κοιλιά σου;», τον ρώτησε.

«Πότε;», απάντησε εκείνος, παριστάνοντας τον ανήξερο.

«Πριν από λίγο δεν μου είπες ότι έφαγες πάρα πολύ;», συνέχισε ο Γιώργος, με τον Ανδρέα να εξομολογείται ότι πεινάει και να συνεχίζει ακάθεκτος να τρώει, αδιαφορώντας για τις κάμερες που κατέγραφαν κάθε του κίνηση.

