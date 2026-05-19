MasterChef: Ξεκινά η Silver Εβδομάδα με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ

Η επιστροφή του Γιώργου Ρήγα και οι λιγούρες του Ανδρέα - Sneak Preview

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 13:48 Τραγωδία στο Περιστέρι: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο
19.05.26 , 13:45 Συναγερμός στην Αττική - Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, το διαζύγιο και τα παιδιά
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελινή: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
19.05.26 , 13:29 MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»
19.05.26 , 13:18 Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
19.05.26 , 13:04 Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται στην Ελλάδα με τον σύζυγό της
19.05.26 , 13:00 Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα, Δωρεάν στον Εθνικό Κήπο
19.05.26 , 12:53 Βαρθακούρης: Oι κόρες, οι «λεγάμενοι» & το οικογενειακό reunion στην Πάρο
19.05.26 , 12:41 Ναταλί Κάκκαβα: Το σχόλιο για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα
19.05.26 , 12:34 Σταματόπουλος: «Θα εκνευριστώ αν η Βάλια κάνει μόνη εκπομπή πριν από μένα»
19.05.26 , 12:31 Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
19.05.26 , 12:28 Ματίνα Νικολάου: «Το διαζύγιο το πέρασα σαν καταστροφή ζωής!»
19.05.26 , 12:20 Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Συναγερμός στην Αττική - Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές
Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Silver Εβδομάδα του MasterChef ξεκινά με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ.
  • Η αποχώρηση του Χάρη και η μετακίνηση του Ανδρέα στους «μπλε» αιφνιδίασαν τους διαγωνιζόμενους.
  • Ο πρώην νικητής Γιώργος Ρήγας συμμετέχει στην Silver Week, προσφέροντας γνώσεις και συνταγές.
  • Ο Ανδρέας παραδέχεται ότι έφαγε περισσότερες πατάτες από όσες έπρεπε, προκαλώντας απορίες στους συμπαίκτες του.
  • Η εκπομπή Breakfast@Star προβάλλει αποκλειστικά στιγμιότυπα από την εβδομάδα.

Η χθεσινή αποχώρηση του Χάρη και η μετακίνηση του Ανδρέα στους «μπλε» αιφνιδίασαν τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι, πριν προλάβουν να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές, μαθαίνουν από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο ότι ξεκινά η Silver Week με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ!

MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;

Στο πλατό «εισβάλλει» ο πρώην νικητής του Silver Award, τις συνταγές του οποίου απολαμβάνουμε καθημερινά στο Breakfast@Star, Γιώργος Ρήγας. Ο «θείος» Λεωνίδας τον προανήγγειλε λέγοντας: «Ποιος άλλος θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα; Ο νικητής του Silver Award στο MasterChef 9, που μοιράζεται καθημερινά γνώσεις και συνταγές στο Breakfast@Star!».

MasterChef 2026: Αποχώρηση-σοκ στο σημερινό επεισόδιο!

Ο Ανδρέας έχει λιγούρες και ξεσπά στο πιάτο του. «Ανδρέα, γιατί έχουμε ενάμισι κομμάτι από τις πατάτες;», τον ρώτησε με απορία ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον ίδιο να παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είχα και παραπάνω, αλλά κάθισα να φάω».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star βλέπουμε τον Ανδρέα να επιστρέφει στον πάγκο του και να ξεκοκαλίζει με λαιμαργία το κρέας που είχε ετοιμάσει.

MasterChef: Η στιγμή που η κάμερα κάνει «τσακωτό» τον Ανδρέα να τρώει

MasterChef: Η στιγμή που η κάμερα κάνει «τσακωτό» τον Ανδρέα να τρώει

Ο Γιώργος, παρακολουθώντας τον Ανδρέα να έχει πέσει με τα μούτρα στο φαγητό, δεν έκρυψε την απορία του: «Καλά, δεν είπες πριν από λίγο ότι σε πόνεσε η κοιλιά σου;», τον ρώτησε.

«Πότε;», απάντησε εκείνος, παριστάνοντας τον ανήξερο.

«Πριν από λίγο δεν μου είπες ότι έφαγες πάρα πολύ;», συνέχισε ο Γιώργος, με τον Ανδρέα να εξομολογείται ότι πεινάει και να συνεχίζει ακάθεκτος να τρώει, αδιαφορώντας για τις κάμερες που κατέγραφαν κάθε του κίνηση.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
SILVER WEEK
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top