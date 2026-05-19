Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά»

«Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» στις 18 Μαΐου.
  • Δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι είναι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης.
  • Εξακολουθεί να ψάχνει ειδήσεις και δεν έχει αναλάβει άλλη δουλειά.
  • Δεν έχει πληροφορίες για το τηλεοπτικό της μέλλον και εκφράζει ευγνωμοσύνη για τα σχόλια που ακούει.
  • Διέψευσε δημοσιεύματα που την ήθελαν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου η Σία Κοσιώνη, δυο -σχεδόν- εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ και το δελτίο ειδήσεων.

Κοσιώνη: «Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, που έχω χάσει 20 χρόνια»

Η παρουσιάστρια δήλωσε: «Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα».

σια κοσιώνη
Σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει στις κάμερες το περασμένο Σάββατο 16 Μαΐου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

