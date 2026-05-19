Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου η Σία Κοσιώνη, δυο -σχεδόν- εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ και το δελτίο ειδήσεων.

Η παρουσιάστρια δήλωσε: «Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα».



Σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει στις κάμερες το περασμένο Σάββατο 16 Μαΐου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».