Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές

«Προίκα» του νέου μοντέλου η οικονομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 11:33 Κατάθλιψη: Είναι η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοθεραπεία;
19.05.26 , 11:11 Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
19.05.26 , 11:05 BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες
19.05.26 , 10:43 Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»
19.05.26 , 10:41 Πάτρα: Χτύπησαν και πέταξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών
19.05.26 , 10:37 Βραβεία «Μερκούρη - Χορν»: Έβελυν Aσουάντ & Βασίλης Μπούτσικος οι νικητές
19.05.26 , 10:30 Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, οι έρωτες, η πολιτική & η σχέση με την Αρβανίτη
19.05.26 , 10:24 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
19.05.26 , 10:17 Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά»
19.05.26 , 10:05 Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές
19.05.26 , 10:00 Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη
19.05.26 , 09:52 Δύο ανήλικοι αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πήρε τα όπλα της μητέρας του
19.05.26 , 09:43 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
19.05.26 , 09:42 Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς
19.05.26 , 09:35 Λευτέρης Πανταζής: «Γιατί να μην πάει ο Πανταζής στην Επίδαυρο;»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη γκάμα του προστίθεται το νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), που βασίζεται στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 TCe 115.Ο νέος κινητήρας Eco-G turbo 120 έχει αναβαθμιστεί ώστε να προσφέρει συνολική ισχύ 120 hp (+20 hp σε σχέση με τον απερχόμενο κινητήρα) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm).

Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Σε λειτουργία LPG, το Captur με τον κινητήρα Eco-G turbo 120 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, γίνεται ακόμη πιο πρακτικό, καθώς η χωρητικότητα της δεξαμενής LPG έχει αυξηθεί κατά 25%, από 40 σε 50 λίτρα.

Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 48 λίτρων, το σύστημα εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, με ένα γέμισμα.
Η κατανάλωση του κινητήρα Eco-G turbo 120 ξεκινά από 7,2 l/100 km (5,9 l/100 km με βενζίνη), ενώ οι εκπομπές CO₂ από 116 g/km (133 g/km με βενζίνη), χαμηλότερες σε σχέση με την έκδοση Eco-G 100.Το σύστημα κίνησης Eco-G turbo 120 συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Evolution Plus και Techno.

Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις κα ιτις τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Εκδοση Renault Captur Eco-G turbo 120 Evolution Plus 1.2 turbo  20 PS    Βενζίνη/LPG  116 g/km   Τιμή  22.700 €
Έκδοση rRenault Captur Eco-G turbo 120 Techno  1.2 turbo  120 PS  Βενζίνη/LPG  117 g/km. Tιμή  23.900 €

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
RENAULT CAPTUR ECO-G TURBO 120
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top