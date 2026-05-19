Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Στη γκάμα του προστίθεται το νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), που βασίζεται στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 TCe 115.Ο νέος κινητήρας Eco-G turbo 120 έχει αναβαθμιστεί ώστε να προσφέρει συνολική ισχύ 120 hp (+20 hp σε σχέση με τον απερχόμενο κινητήρα) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm).

Σε λειτουργία LPG, το Captur με τον κινητήρα Eco-G turbo 120 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, γίνεται ακόμη πιο πρακτικό, καθώς η χωρητικότητα της δεξαμενής LPG έχει αυξηθεί κατά 25%, από 40 σε 50 λίτρα.

Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 48 λίτρων, το σύστημα εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, με ένα γέμισμα.

Η κατανάλωση του κινητήρα Eco-G turbo 120 ξεκινά από 7,2 l/100 km (5,9 l/100 km με βενζίνη), ενώ οι εκπομπές CO₂ από 116 g/km (133 g/km με βενζίνη), χαμηλότερες σε σχέση με την έκδοση Eco-G 100.Το σύστημα κίνησης Eco-G turbo 120 συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Evolution Plus και Techno.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις κα ιτις τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Εκδοση Renault Captur Eco-G turbo 120 Evolution Plus 1.2 turbo 20 PS Βενζίνη/LPG 116 g/km Τιμή 22.700 €

Έκδοση rRenault Captur Eco-G turbo 120 Techno 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 117 g/km. Tιμή 23.900 €