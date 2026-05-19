H Wasan από τη μπλε Μπριγάδαμ , ο Φίλιπ Βάκο από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Χάρη Τζαν από τη Μπλε έβαλαν την ποδιά τους και μαγείρεψαν προκειμένου να υπερασπιστούν τη θέση τους στο MasterChef 10.

Σωτήρης Κοντιζάς

Ο Φίλιπ πήρε 7 βαθμούς από τον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος του είπε πως έκανε μία τίμια προσπάθεια.

O Φίλιπ

Ο Πάνος Ιωαννίδης του έβαλε 8 στα 10 λέγοντας πως για κάποιον που δεν αγαπάει τα θαλασσινά τα πήγε καλά.

Πάνος Ιωαννίδης

Ο Δημήτρης Τασούλης έβαλε στον μάγειρα 8/10 σημειώνοντας πως τα δύο πιάτα ήταν πολύ καλά εκτελεσμένα. Και τέλος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος βαθμολόγησε τον παίκτη με 8.

Η Wasan



Η Wasan πίστευε πως αυτή θα ήταν η τελευταία εβδομάδα που θα μαγείρευε στο MasterChef καθώς δεν έκανε, όπως είπε αρκετά πηκτή τη μαρέγκα.

Ωστόσο έπεσε έξω καθώς είχε πολύ καλή βαθμολογία: Ο Σωτήρης Κοντιζάς της έβαλε 8 στα 10, ο Πάνος Ιωαννίδης της έβαλε επίσης 8/10, ο Δημήτρης Τασούλης της έβαλε 7 καθώς έχασε πόντους στις σάλτσες.

Σωτήρης Κοντιζάς/ Πάνος Ιωαννίδης/ Δημήτρης Τασούλης/ Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Και τέλος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος της έβαλε επίσης 7 στα 10.

Ο Χάρης

Έτσι ο Φίλιπ ανέβηκε στον εξώστη και έμειναν μόνο ο Χάρης και η Wasa. Αυτός που τελικά αποχώρησε σημειώνοντας τη χαμηλότερη βαθμολογία από τους κριτές ήταν ο Χάρης ο οποίος και αποχώρησε.

Δείτε το MasterChef 10

